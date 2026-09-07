Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de España

Franco Colapinto tendrá poco tiempo para dejar atrás las intensas emociones que vivió en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tras llegar a estar tercero, sufrir un despiste y protagonizar una gran remontada hasta el noveno puesto en Monza, el piloto argentino volverá a la actividad el próximo fin de semana en España, que marcará el estreno del circuito de Madring, en Madrid.