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Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de España

Luego de un buen desempeño en Monza, el argentino se prepara para salir a la pista en Madrid.

RUMBO A MADRID. El argentino buscará sumar más puntos en el Gran Premio de la Fórmula 1 de España.
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Hace 12 Min

Franco Colapinto tendrá poco tiempo para dejar atrás las intensas emociones que vivió en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tras llegar a estar tercero, sufrir un despiste y protagonizar una gran remontada hasta el noveno puesto en Monza, el piloto argentino volverá a la actividad el próximo fin de semana en España, que marcará el estreno del circuito de Madring, en Madrid.

La F1 disputará su decimocuarta fecha de la temporada entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La gran novedad será el regreso de la capital española al calendario de la máxima categoría, en un trazado que albergará por primera vez un GP.

Colapinto se equivocó cuando estaba donde quería estar: la lección que deja Monza

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El circuito de Madring, diseñado en los alrededores de la capital española, promete ser uno de los escenarios más atractivos de la temporada, con un trazado que combina curvas de alta velocidad y zonas de frenado exigentes.

El cronograma completo

Viernes 11

Práctica Libre 1

Práctica Libre 2

Sábado 12

Práctica Libre 3

Clasificación

Domingo 13

Carrera: 10 hora de Argentina

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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