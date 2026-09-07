Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de España

Franco Colapinto tendrá poco tiempo para dejar atrás las intensas emociones que vivió en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tras llegar a estar tercero, sufrir un despiste y protagonizar una gran remontada hasta el noveno puesto en Monza, el piloto argentino volverá a la actividad el próximo fin de semana en España, que marcará el estreno del circuito de Madring, en Madrid.
La F1 disputará su decimocuarta fecha de la temporada entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La gran novedad será el regreso de la capital española al calendario de la máxima categoría, en un trazado que albergará por primera vez un GP.
El circuito de Madring, diseñado en los alrededores de la capital española, promete ser uno de los escenarios más atractivos de la temporada, con un trazado que combina curvas de alta velocidad y zonas de frenado exigentes.
El cronograma completo
Viernes 11
Práctica Libre 1
Práctica Libre 2
Sábado 12
Práctica Libre 3
Clasificación
Domingo 13
Carrera: 10 hora de Argentina