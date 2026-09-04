Fórmula 1: Colapinto terminó 9° y 11° en las primeras dos prácticas del GP de Italia

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Las gomas blandas quedarán para la qualy

Se prevé que el Gran Premio del domingo requiera una sola parada en boxes; lo más probable es que los pilotos comiencen con neumáticos medios y cambien a los duros. Parece que los neumáticos blandos serán demasiado blandos para estas temperaturas, ya que se esperan unos 35 grados centígrados para el domingo.