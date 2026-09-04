Fórmula 1: Colapinto terminó 9° y 11° en las primeras dos prácticas del GP de Italia

Final de la segunda práctica
Colapinto se pasa en la curva 10
Si bien era una vuelta con tanques llenos, el piloto argentino de Alpine se pasa en la curva 10 y se va fuera de los límites de la pista. Su registro, de 1:29.961, es eliminado.
Colapinto suma kilómetros
Si bien el ritmo es más lento, el argentino mejora su propia vuelta con tanques llenos: hace 1:26.775, más de medio segundo más rápido que el giro anterior. Está entre los cinco más rápidos de la pista en condiciones de carrera.
Las gomas blandas quedarán para la qualy
Se prevé que el Gran Premio del domingo requiera una sola parada en boxes; lo más probable es que los pilotos comiencen con neumáticos medios y cambien a los duros. Parece que los neumáticos blandos serán demasiado blandos para estas temperaturas, ya que se esperan unos 35 grados centígrados para el domingo.
Tiempos más lentos
Los pilotos aprovechan el último tramo de la práctica para ensayar con los tanques llenos de combustible, como si estuvieran en carrera. Los tiempos, entonces, son más lentos. En estas condiciones, Colapinto hace 1:27.319. Su lugar en el clasificador no cambia: sigue undécimo.
Últimos quince minutos
A la segunda práctica en Monza le quedan quince minutos. Lidera Russell (Mercedes), seguido por Leclerc (Ferrari) y por Antonelli (Mercedes). El argentino Franco Colapinto permanece en la mitad exacta del clasificador: se ubica undécimo.
Colapinto, a boxes
El argentino ingresa a la calle de boxes. Se ubica en el décimo puesto, luego de ese gran tiempo realizado con neumáticos blandos. Es bastante más rápido que Gasly, quien se mantiene 17º.
"Una vuelta más": el pedido de Colapinto que el box de Alpine desistió
"Las gomas están bien", justificó el argentino. Pero su ingeniero Stuart Barlow le insistió en que se metiera al pitlane al terminar al vuelta por una cuestión de tiempos.
Le sacan el tiempo a Gasly
Fue por excederse de los límites en la curva 6. Así cae al puesto 17, a 1s7 de la punta. Un mal día para el francés, que comenzó con la decisión de la FIA de sacarle su podio en Mónaco.
Aparece Leclerc
El monegasco dice presente en el circuito de Monza y deja atrás a los dos Mercedes: queda primero con un registro de 1:22.679, unas siete milésimas más rápido que Russell.
Colapinto vuelve a la pista con la goma roja nueva
El argentino, que está 11°, buscará tomarse revancha de la FP1, cuando no pudo marcar un registro con el compuesto más rápido.
Buen desempeño de Antonelli
El italiano hace el récord en el segundo y el tercer sector, pero no puede limar el tiempo de Colapinto en el primero. La velocidad le alcanza para imponerse a todo el resto y, por ahora, tiene el mejor tiempo: 1:22.700.
Antonelli powering through the Ascari chicane#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/oJO4TqvEf5— Formula 1 (@F1) September 4, 2026
Lindblad, la sorpresa
El inglés de Racing Bulls se trepa al tercer escalón del podio y, por ahora, es la gran sorpresa de la segunda práctica en Monza. Lo separan apenas 266 milésimas del líder, que ahora es Russell (Mercedes).
Colapinto vuelve al box de Alpine
El argentino está 11°, justo delante de Gasly, separados por una décima.
Encontronazo entre Lando Norris y Lance Stroll
"Es peligroso", protesta el campeón del mundo, y se entiende perfectamente por qué está algo enfadado. Norris circulaba por la recta cuando Stroll se cruzó hacia la trazada ideal, obligando a Norris a realizar una maniobra evasiva y a salirse de la pista. Los comisarios han tomado nota de la acción.
Colapinto, tres décimas más rápido que Gasly
1m24s571 es el registro del francés, que logra completar una buena vuelta en su segundo intento. Queda 13°, dos puestos detrás de su compañero.
Colapinto sigue subiendo: ya está 9°
1m24s248 es el tercer registro de Franco, que lo deja a ocho décimas de Antonelli, quien se mantiene como líder de la FP2.
Gasly, lejos en su primera vuelta en Monza
1m25s595 es el registro del francés, que se había perdido la FP1. Queda a ocho décimas del argentino.
Colapinto mejora y se pone 11°
1m24s852 es el registro del argentino, que mejora casi cuatro décimas su tiempo anterior. Está a 1.4 de Antonelli, que ahora lo tiene como escolta a Russell, a solo 17 milésimas.
Antonelli le da un aviso a Ferrari y Colapinto completa su giro
1m25s174, el primer registro del argentino con la goma blanda, a 1.7 del italiano. Leclerc está segundo.
Colapinto se mete rápido en la pista
El argentino gira con la goma dura, el único compuesto que no probó en la FP1.
Bandera verde: arrancó la FP2
Son 60 minutos para el segundo ensayo. El primero fue dominado por Ferrari, con Leclerc delante de Hamilton.
Buena tarea de los pilotos de Alpine
Colapinto se mostró afianzado a su auto en la primera práctica libre del Gran Premio de la Fórmula 1 de Italia. Paul Aron, que reemplazó a Pierre Gasly, también estuvo a la altura de la circunstancia.
Descanso y vuelta a la actividad
Tras un buen desempeño en la primera práctica libre, Colapinto volverá a la pista a las 11 para la segunda prueba.
Los líderes en la primera práctica libre
Los más rápidos de la primera práctica libre
1- Leclerc
2- Hamilton
3- Russell
4- Lawson
5- Antonelli
6- Norris
7- Lindblad
8- Bortoleto
9- Colapinto
10- Aron
Dominio de Ferrari
Leclerc y Hamilton fueron los más rápidos e ilusionaron a los fanáticos de Ferrari en un circuito que los hace sentir locales.
Colapinto se ubica en el octavo lugar
Primera hora de actividad en la práctica libre
Así están los primeros lugares en la primera media hora de la práctica libre 1:
- Norris
- Russell
- Hamilton
- Leclerc
- Colapinto
Bandeja roja
El Cadillac de Colton Herta se quedó detenido en pista tras 18 minutos de sesión.
Buena vuelta para Colapinto
Norris marca el ritmo con 1,23.719 minutos. Colapinto sube al quinto lugar a 3 décimas del líder.
El primer timpo de Colapinto
En su primera salida, Colapinto se ubica en el noveno lugar, a poco más de un minuto del líder provisorio, Lewis Hamilton.
A buscar ritmo
Franco Colapinto sale a la pista neumático de goma media.
Los novatos salen a la pista
Pierre Gasly será reemplazado por el piloto reserva de Alpine Paul Aron, Albon por el británico Luke Browning y Sergio Pérez por la exestrella de IndyCar Colton Herta.
Lo que tenés que saber
El argentino Franco Colapinto disputa la decimotercera fecha del campeonato de la Fórmula 1 2026 en el Autodromo Nacional de Monza, en Italia, en el mismo lugar donde debutó hace dos años. Este viernes se llevan a cabo las prácticas 1 y 2.