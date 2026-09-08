River prepara la visita a Atlético Tucumán con una sola duda en el “11”

River llegará a Tucumán con un clima renovado desde la asunción de Leonardo Ponzio como entrenador interino. El “Millonario” ganó sus dos primeros partidos bajo su conducción, volvió a acomodarse en puestos de Copa Sudamericana por la tabla anual y quedó a un punto de la zona de clasificación en el Clausura. De cara al duelo del sábado frente a Atlético, la intención es sostener la base que viene dando resultados.