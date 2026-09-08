River prepara la visita a Atlético Tucumán con una sola duda en el “11”

Resumen para apurados
- River visita este sábado a Atlético Tucumán con la meta de ganar y una sola duda en el once de Leonardo Ponzio por la molestia física de Aníbal Moreno.
- El ciclo interino de Ponzio comenzó con dos triunfos seguidos que devolvieron al equipo a puestos de Copa Sudamericana y a un punto de clasificar en el Clausura.
- Mantener la alineación consolidará la confianza del nuevo ciclo técnico, clave para asegurar el ingreso a copas internacionales y pelear la fase final del torneo.
River llegará a Tucumán con un clima renovado desde la asunción de Leonardo Ponzio como entrenador interino. El “Millonario” ganó sus dos primeros partidos bajo su conducción, volvió a acomodarse en puestos de Copa Sudamericana por la tabla anual y quedó a un punto de la zona de clasificación en el Clausura. De cara al duelo del sábado frente a Atlético, la intención es sostener la base que viene dando resultados.
El DT organizó una semana particular. Tras el triunfo contra Independiente Rivadavia, este martes los titulares tuvieron descanso completo y el plantel retomará el miércoles las prácticas. La idea es encarar tres jornadas de trabajo antes del viaje del viernes a la provincia.
En lo futbolístico, el principal objetivo del cuerpo técnico es repetir por tercera vez consecutiva la misma formación titular. La continuidad aparece como una de las claves del nuevo ciclo, siempre que no surjan inconvenientes físicos durante los últimos entrenamientos.
La única incógnita es Aníbal Moreno, quien arrastra una molestia lumbar desde la eliminación frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. El mediocampista trabaja de manera diferenciada y aumentará progresivamente las cargas entre hoy y el viernes.
Si responde bien, podría integrar la delegación, aunque en River no piensan apurar su recuperación. Mientras tanto, Fausto Vera se afianzó como volante central y ofrece una alternativa confiable.
Así, Ponzio busca llegar al Monumental José Fierro con continuidad, piernas frescas y la confianza de un equipo que volvió a ganar.