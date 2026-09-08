De las pruebas a Primera: cómo funciona el departamento de captación de Atlético Tucumán

EL FRUTO DEL TRABAJO. El Departamento de Captación, integrado por Omar Vallcaneras, Segundo Farías, Luis Ferreyra y Santino Juárez, posa junto a algunos de los juveniles del club que ya tienen presente en Primera. Leonel Vega y Enrique Maza Díaz fueron captados por el área, mientras que Tomás Jung llegó a partir del trabajo de la Secretaría Técnica y Ramiro Paunero ya llevaba un recorrido previo en la institución. ANALÍA JARAMILLO / LA GACETA