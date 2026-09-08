El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

Con el objetivo de afianzar la estrategia oficial de refuerzo de la soberanía sobre las islas, se resolvió que a partir de este martes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se sumen de manera permanente a la Mesa Política. En el Gabinete se analizó el impacto mediático de los anuncios clave, entre los que se destacan el envío de fondos para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y la aplicación de sanciones a las firmas petroleras que operen en la zona sin la debida autorización argentina.