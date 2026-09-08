El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

El presidente Javier Milei encabezó ayer una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que definió formalmente que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado a la causa Malvinas, comience su tratamiento parlamentario en la Cámara de Diputados. Durante el encuentro, se realizó un exhaustivo repaso de la agenda gubernamental, poniendo especial atención al seguimiento y al impacto generado por la cadena nacional dictada por el mandatario la semana pasada.
Con el objetivo de afianzar la estrategia oficial de refuerzo de la soberanía sobre las islas, se resolvió que a partir de este martes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se sumen de manera permanente a la Mesa Política. En el Gabinete se analizó el impacto mediático de los anuncios clave, entre los que se destacan el envío de fondos para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y la aplicación de sanciones a las firmas petroleras que operen en la zona sin la debida autorización argentina.
El proyecto de ley que el Ejecutivo enviará a la Cámara baja contempla tres ejes fundamentales. En primer lugar, busca endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas y sus proveedores que explotan hidrocarburos sin aval argentino, prohibiéndoles contratar en el país y habilitando el juicio en ausencia. Por otro lado, la iniciativa plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articulará las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía con carácter obligatorio, otorgándoles facultades para responder con amenazas económicas y diplomáticas ante eventuales amenazas.
A la par de los temas de soberanía, el Presidente aprobó la jornada para repasar las principales variables económicas y los indicadores de actividad. En este sentido, Milei ratificó sin rodeos el rumbo de su gestión y remarcó que no relajará la política monetaria “bajo ningún concepto”, argumentando que dar un paso atrás en esta materia constituiría un severo error que afectaría tanto la reputación construida como los logros alcanzados hasta el momento.
El encuentro de este lunes ratificó además la decisión de Milei de institucionalizar los encuentros con su equipo de trabajo como una instancia fija de control político y de gestión. Según indicaron fuentes oficiales, la reunión de Gabinete quedará programada de manera fija todos los lunes sumando así un nuevo espacio semanal de seguimiento que funcionará en paralelo a la mesa política.
Presión en el Congreso
Mientras el Poder Ejecutivo articulaba su hoja de ruta, la Cámara de Diputados oficializó la convocatoria a una sesión especial solicitada por el arco opositor para emplazar a comisión el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La citación quedó pautada para este miércoles 9 de septiembre a las 12 e incluye un paquete de 50 expedientes vinculados a la morosidad.
El bloque peronista, que lideró el pedido de sesión, ahora afronta el complejo desafío de sostener la mayoría conseguida en la última plenaria, donde logró reunir 133 votos para dar impulso al debate. Frente a este panorama, la fuerza de la oposición deberá intensificar las negociaciones con los bloques aliados al Gobierno para asegurar la presencia en el recinto y garantizar el quórum necesario que permita abrir la discusión.
Por su parte, el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) desplegó su propia contraestrategia parlamentaria y convocó a comisiones para debatir los proyectos en cuestión con el propósito de desactivar la sesión de la oposición. La iniciativa incluye el accionar de la Comisión de Finanzas, presidida por el diputado Santiago Pauli, la cual ya realizó una reunión informativa el pasado 2 de septiembre y fijó dos nuevos encuentros para continuar el análisis de las propuestas.
El cronograma fijado por el oficialismo inició una nueva reunión informativa para esta tarde—un día antes de la sesión pedida por la oposición— y otra para el miércoles de la semana siguiente. Las fechas delineadas por Pauli contemplan reuniones adicionales el 23 y el 30 de septiembre, fecha en la que se buscará dictaminar, al tiempo que el legislador oficialista se comprometió a trabajar en la unificación de giros para ordenar la discusión.