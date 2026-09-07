Atlético Tucumán-River: cuánto costarán las entradas y cómo será el operativo para recibir a los visitantes

Atlético comenzará esta tarde una nueva semana de trabajo en el complejo Ojo de Agua, pero la preparación para recibir a River excede lo estrictamente futbolístico. El partido del sábado, desde las 17.30, contará con público visitante y obligará a desplegar un operativo especial en los alrededores del Monumental José Fierro.
En principio, alrededor de 420 efectivos policiales estarán destinados a la zona del estadio. A ellos se sumarían aproximadamente otros 200 para acompañar y custodiar el traslado de los hinchas de River que lleguen a Tucumán.
Como ocurrió el año pasado, una de las alternativas que se analiza es realizar las requisas y los primeros controles en la zona de La Ramada. Desde allí, los visitantes serían trasladados hacia 25 de Mayo y Chile bajo custodia policial.
El esquema definitivo comenzaría a resolverse el miércoles, cuando dirigentes de Atlético mantengan reuniones con representantes de Seguridad y de la Policía de Tucumán.
Cuánto costarán las entradas para Atlético-River
Para los hinchas de River habrá 5.000 entradas generales a $110.000. Ese público ocupará la tribuna ubicada sobre calle Bolivia.
También se pondrán a disposición 250 plateas visitantes a $160.000, correspondientes al codo de 25 de Mayo y Bolivia.
Además, habrá 5.000 plateas neutrales, distribuidas en diferentes sectores del Monumental José Fierro, que también tendrán un valor de $160.000.
La venta comenzará el viernes en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol, con atención durante la mañana y la tarde. El expendio continuará el sábado, aunque los horarios y la modalidad todavía deben ser definidos.
Atlético también busca movilizar a sus hinchas
En medio de la expectativa por la llegada de River, Atlético invitó a sus simpatizantes a acercarse a la oficina de socios para informarse y aprovechar los beneficios disponibles de cara al encuentro.
La presencia de miles de visitantes modificará la logística habitual. Accesos, vallados, controles y circulación deberán diagramarse para evitar cruces entre las parcialidades.
Mientras esas cuestiones se terminan de resolver, el plantel volverá esta tarde a Ojo de Agua. Desde allí comenzará la preparación futbolística para uno de los encuentros de mayor convocatoria que tendrá el Monumental durante el Clausura.