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Atlético Tucumán-River: cuánto costarán las entradas y cómo será el operativo para recibir a los visitantes

El “Decano” recibirá al “Millonario” el sábado, desde las 17.30, en el Monumental José Fierro. Habrá 5.000 populares para los hinchas visitantes y se proyecta un amplio despliegue policial.

El año pasado, Atlético recibió a los hinchas de River.
El año pasado, Atlético recibió a los hinchas de River.
Hace 7 Min

Atlético comenzará esta tarde una nueva semana de trabajo en el complejo Ojo de Agua, pero la preparación para recibir a River excede lo estrictamente futbolístico. El partido del sábado, desde las 17.30, contará con público visitante y obligará a desplegar un operativo especial en los alrededores del Monumental José Fierro.

En principio, alrededor de 420 efectivos policiales estarán destinados a la zona del estadio. A ellos se sumarían aproximadamente otros 200 para acompañar y custodiar el traslado de los hinchas de River que lleguen a Tucumán.

Como ocurrió el año pasado, una de las alternativas que se analiza es realizar las requisas y los primeros controles en la zona de La Ramada. Desde allí, los visitantes serían trasladados hacia 25 de Mayo y Chile bajo custodia policial.

El esquema definitivo comenzaría a resolverse el miércoles, cuando dirigentes de Atlético mantengan reuniones con representantes de Seguridad y de la Policía de Tucumán.

Cuánto costarán las entradas para Atlético-River

Para los hinchas de River habrá 5.000 entradas generales a $110.000. Ese público ocupará la tribuna ubicada sobre calle Bolivia.

También se pondrán a disposición 250 plateas visitantes a $160.000, correspondientes al codo de 25 de Mayo y Bolivia.

Además, habrá 5.000 plateas neutrales, distribuidas en diferentes sectores del Monumental José Fierro, que también tendrán un valor de $160.000.

La venta comenzará el viernes en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol, con atención durante la mañana y la tarde. El expendio continuará el sábado, aunque los horarios y la modalidad todavía deben ser definidos.

Atlético también busca movilizar a sus hinchas

En medio de la expectativa por la llegada de River, Atlético invitó a sus simpatizantes a acercarse a la oficina de socios para informarse y aprovechar los beneficios disponibles de cara al encuentro.

La presencia de miles de visitantes modificará la logística habitual. Accesos, vallados, controles y circulación deberán diagramarse para evitar cruces entre las parcialidades.

Mientras esas cuestiones se terminan de resolver, el plantel volverá esta tarde a Ojo de Agua. Desde allí comenzará la preparación futbolística para uno de los encuentros de mayor convocatoria que tendrá el Monumental durante el Clausura.

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