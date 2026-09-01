La cuota social de Atlético Tucumán sube a $50.000: por qué aumentó y qué recibe el socio

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán aumentará su cuota social a $50.000 desde septiembre para alinearse con el valor de las entradas fijado por la AFA y cubrir la inflación.
- El incremento del 43% no se actualizaba desde noviembre y mantiene el acceso gratuito a tres populares y al complejo del club, a diferencia de otros equipos.
- La dirigencia busca alcanzar un piso de 15.000 socios activos para sostener la estabilidad económica del club y convertir la cuota en un pilar financiero.
Atlético Tucumán informó los nuevos valores de la cuota social, que comenzarán a regir en septiembre. El socio activo pasará a pagar $50.000 mensuales, lo que representa un incremento cercano al 43% respecto de los $35.000 anteriores. Desde la dirigencia explicaron que la actualización responde principalmente al aumento de la entrada general fijada por la AFA, que también pasó a costar $50.000, y a una modificación pendiente desde noviembre del año pasado, cuando se produjo el último incremento.
“A principios de año se planteó la posibilidad de aumentar la cuota y se decidió no hacerlo. Para este segundo semestre volvió a analizarse y también se esperó hasta donde se pudo aguantar, teniendo en cuenta la inflación acumulada, el aumento de los costos mensuales y también el valor de referencia de la entrada general de la AFA”, explicó Santiago Molina, subsecretario de Marketing y dirigente del club.
Pese al incremento, la cuota continuará ofreciendo los mismos beneficios. Los socios que se encuentren al día podrán ingresar sin cargo adicional a las tribunas Laprida, Caro y Reartez, además de contar con prioridad y descuentos para adquirir plateas y ubicaciones preferenciales. También tendrán acceso al complejo José Salmoiraghi, promociones de Club LA GACETA y la posibilidad de participar en experiencias organizadas por la Liga Profesional.
Desde Atlético remarcaron que la actualización se postergó durante agosto, pese a que el nuevo valor de la entrada general ya estaba vigente. “Sabíamos que teníamos tres partidos de local y decidimos mantener el precio. Ahora estamos entrando en la última etapa del año y entendemos que era mejor hacer este salto en este momento y no a fin de año, cuando la gente tiene más gastos”, explicó Molina.
Ignacio Golobisky, vicepresidente 1° del club, reconoció que la decisión resulta sensible por el contexto económico. “Nunca es agradable anunciar un aumento, mucho menos en la situación que está viviendo el país. Sabemos que la gente tiene enormes dificultades para la subsistencia. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, como dirigentes de un club, de cuidar su equilibrio económico y financiero”, sostuvo.
En comparación
El salto de $35.000 a $50.000 abre inevitablemente otra pregunta: cuánto cuesta ahora ser socio de Atlético en comparación con otras instituciones de Primera División. La respuesta no es lineal. En términos nominales, los $50.000 colocan al “Decano” por encima de varios clubes del interior relevados por LA GACETA. Sin embargo, la comparación cambia cuando se analiza qué incluye cada cuota y cuánto debe desembolsar realmente un hincha para asistir a los partidos.
Newell’s, por ejemplo, informó en septiembre una cuota de $38.250 con ingreso al estadio, aunque no precisó si existen restricciones según la tribuna. Instituto cobra $42.700 y también contempla el acceso. Gimnasia de Mendoza tiene una cuota de $42.000 y Unión, de $43.000; en ambos casos, el ingreso a la cancha está incluido.
Rosario Central mantenía una cuota de $35.000 con acceso al estadio, aunque todavía resta conocer su actualización reciente. Central Córdoba de Santiago del Estero, en tanto, tiene como último valor relevado $20.000, una cifra que no modifica desde diciembre.
En otros clubes, la cuota social representa sólo una parte del costo de asistir a los partidos. Belgrano cobra $18.700 mensuales, pero a ese valor debe sumarse un abono semestral de $167.000. Talleres tiene una cuota mensual de $21.680 y el ingreso al estadio se paga aparte. En Estudiantes de Río Cuarto, el último valor relevado ronda los $70.000 mediante su sistema de abonos, mientras que en Independiente Rivadavia, según consultas realizadas por este diario, el costo se encuentra entre los $70.000 y los $75.000.
Entre los clubes grandes también aparecen modalidades diferentes. Boca exige una cuota de $45.600 sin acceso garantizado, mientras que la de River asciende a $46.600 y habilita al socio a adquirir un abono.
Así, Atlético queda por encima de varias instituciones si se considera solamente el valor mensual, pero conserva una particularidad: con la cuota al día, el socio puede ingresar a tres tribunas populares sin pagar una entrada adicional y acceder al complejo José Salmoiraghi.
“La comparación válida no es solamente cuota contra cuota. Hay que mirar qué hay detrás de cada una. Puede haber clubes que tengan un valor nominalmente más bajo, pero después el socio tiene que pagar un abono o una entrada adicional. En Atlético, en cambio, el que quiere ir a la cancha no tiene que hacer nada más que estar al día, pasar con su QR y entrar”, explicó Golobisky.
Ser parte
Más allá de los números, la dirigencia pretende que la discusión no se reduzca al costo de asistir al Monumental. Uno de los desafíos de Atlético es aumentar su masa societaria y convertir ese ingreso en un sostén cada vez más importante para la estructura del club.
“Un club de Primera División no puede funcionar con menos de 15.000 socios activos que paguen su cuota al día y acompañen permanentemente. Para una institución como Atlético, eso debería ser lo mínimo indispensable porque la cuota podría empezar a convertirse en uno de los pilares económicos junto con la televisión, la venta de jugadores y los sponsors”, sostuvo Molina.
Golobisky planteó la misma cuestión desde la pertenencia. “Cuando usamos el eslogan ‘el club de los socios’ tiene que ver también con eso. Por un lado, los socios son los dueños del club, eligen a las autoridades y participan de la vida institucional. Pero después también está la obligación de pagar la cuota. Y, en definitiva, no es colaborar con el club: es ser parte de él”, dijo.
Así, el aumento eleva el costo mensual de la cuota, aunque mantiene el acceso a las tribunas populares y los beneficios vigentes. “El beneficio principal es que la gente entienda qué significa ser socio del club: ser parte de Atlético y ayudarlo. Pero también pensar en el legado que dejó el “Indio” (Jorge) Solari: no pensar solamente qué me da el club a mí como hincha, sino qué le doy yo al club si realmente lo quiero”, concluyó Molina.