La cuota social de Atlético Tucumán sube a $50.000: por qué aumentó y qué recibe el socio

“La comparación válida no es solamente cuota contra cuota. Hay que mirar qué hay detrás de cada una. Puede haber clubes que tengan un valor nominalmente más bajo, pero después el socio tiene que pagar un abono o una entrada adicional. En Atlético, en cambio, el que quiere ir a la cancha no tiene que hacer nada más que estar al día, pasar con su QR y entrar”, explicó Golobisky.