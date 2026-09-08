Budín de avena y arándanos saludable: cómo hacer la versión húmeda, sin harinas refinadas ni azúcares
Una nutricionista compartió una receta práctica, libre de harinas refinadas y repleta de antioxidantes, ideal para sustituir las comidas monótonas de la mañana por una opción nutritiva y llena de sabor.
A la hora del desayuno o la merienda, romper con la rutina habitual suele ser una tentación, pero la idea de reemplazar las clásicas tostadas por un bizcochuelo esponjoso puede generar cierta duda. Durante mucho tiempo, la pastelería tradicional estuvo asociada al consumo excesivo de azúcares y harinas refinadas; sin embargo, las nuevas alternativas saludables demuestran que es posible disfrutar de un budín casero sin descuidar la salud.
Este budín saludable de avena y arándanos es una propuesta ideal para darle variedad a la mesa diaria. Su combinación de ingredientes no solo satisface el deseo de algo dulce, sino que aporta nutrientes esenciales para encarar el día con energía sostenida y una digestión liviana.
Los beneficios del budín de avena y arándanos
El secreto de esta preparación radica en la elección de sus ingredientes principales. La avena aporta carbohidratos de absorción lenta y un alto contenido de fibra, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad y a regular el tránsito intestinal. Por su parte, los arándanos frescos o congelados suman una potente dosis de antioxidantes y vitamina C, claves para proteger las células del organismo.
Además de sus marcados beneficios nutricionales, la receta destaca por su enorme practicidad. Se elabora en muy pocos minutos con utensilios básicos de cocina e ingredientes económicos que habitualmente se encuentran en la alacena, convirtiéndose en una solución rápida para planificar las comidas de la semana. La propuesta fue compartida por Marcela Conde, licenciada en nutrición deportiva en su cuenta de Instagram (@nutrifitstyle.marce).
Paso a paso para preparar el budín de avena y arándanos
Ingredientes
- 1 taza de avena (entera o molida)
- 1/2 taza de arándanos frescos o congelados
- 1 huevo
- 1/4 taza de yogur natural o leche vegetal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Endulzante a gusto (miel, stevia o similar)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
1. Encender el horno a 180 °C.
2. En un recipiente, integrar la avena, el polvo de hornear y el endulzante elegido.
3. Sumar el huevo, el yogur natural (o leche vegetal) y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta unificar la masa.
4. Añadir los arándanos suavemente para mantenerlos enteros.
5. Verter la preparación en un molde para budín y cocinar entre 25 y 30 minutos, o hasta que esté firme y ligeramente dorado.