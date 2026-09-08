Budín de avena y arándanos saludable: cómo hacer la versión húmeda, sin harinas refinadas ni azúcares

Los beneficios del budín de avena y arándanos

El secreto de esta preparación radica en la elección de sus ingredientes principales. La avena aporta carbohidratos de absorción lenta y un alto contenido de fibra, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad y a regular el tránsito intestinal. Por su parte, los arándanos frescos o congelados suman una potente dosis de antioxidantes y vitamina C, claves para proteger las células del organismo.