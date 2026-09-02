La receta viral de torta de chocolate saludable: lleva tres ingredientes y es muy fácil

Resumen para apurados
- La cuenta Tu Cocina Nutritiva viralizó en TikTok una torta de chocolate de tres ingredientes, sin harinas ni azúcar, pensada para desayunos y meriendas saludables.
- Se prepara procesando bananas maduras, huevos y cacao amargo, para luego cocinarse en sartén u horno durante 20 minutos. Puede congelarse en porciones para la semana.
- La preparación se consolida como una de las más replicadas en redes, marcando tendencia en alternativas prácticas y libres de gluten para la repostería casera.
La cuenta de TikTok Tu Cocina Nutritiva se volvió viral con una receta de tortita de chocolate sin harinas ni azúcar, pensada para desayunos o meriendas saludables. Elaborada con solo tres ingredientes, esta opción destaca por su textura húmeda, su intenso sabor a cacao amargo y por ser una alternativa liviana frente a la repostería tradicional.
La preparación resulta práctica no solo por su sencillez al cocinarla, sino también por su versatilidad. Se puede consumir tibia de inmediato o congelar en porciones para conservar en el freezer, permitiendo resolver las colaciones de la semana de
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- ⅓ taza de cacao amargo
- (Opcional) chips de chocolate amargo para un toque extra
Colocá las bananas, los huevos y el cacao amargo en el vaso de una licuadora o procesadora de alimentos. Procesá a velocidad media durante un par de minutos hasta obtener una crema homogénea, de textura suave y completamente libre de grumos. Si buscás un toque extra de sabor y textura, podés incorporar un puñado de chips de chocolate a la preparación, mezclando suavemente con una espátula antes de cocinar para que luego se derritan con el calor.
A continuación, verté la mezcla en una budinera o sartén pequeña de aproximadamente 18 cm de diámetro, previamente engrasada con un poco de aceite de coco o vegetal para evitar que se pegue. Llevá a cocción a fuego mínimo durante 20 minutos con la sartén tapada, o bien horneá a 180°C durante el mismo tiempo. Una vez lista, retirala del fuego y dejala enfriar por completo antes de desmoldar; este paso es fundamental para que la estructura se asiente y adquiera la firmeza adecuada.
El resultado final es una torta sumamente húmeda, con un sabor a chocolate profundo y una textura irresistible para disfrutar en cualquier momento. Al ser liviana, naturalmente libre de gluten y sin azúcares agregados, se convirtió en una de las recetas más guardadas y replicadas del último mes en redes sociales.