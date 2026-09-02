La receta viral de torta de chocolate saludable: lleva tres ingredientes y es muy fácil

A continuación, verté la mezcla en una budinera o sartén pequeña de aproximadamente 18 cm de diámetro, previamente engrasada con un poco de aceite de coco o vegetal para evitar que se pegue. Llevá a cocción a fuego mínimo durante 20 minutos con la sartén tapada, o bien horneá a 180°C durante el mismo tiempo. Una vez lista, retirala del fuego y dejala enfriar por completo antes de desmoldar; este paso es fundamental para que la estructura se asiente y adquiera la firmeza adecuada.