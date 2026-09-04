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Dieta hipocalórica, la tendencia para comer bien y adelgazar: un menú semanal y uno diario

Dos ejemplos para saber qué cantidad de alimentos se puede comer al día y a la semana.

El azúcar es uno de los principales alimentos que hay que eliminar para seguir estas dietas.
El azúcar es uno de los principales alimentos que hay que eliminar para seguir estas dietas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La dieta hipocalórica se posiciona como tendencia nutricional para bajar de peso de forma saludable al reducir calorías vacías sin suprimir comidas diarias.
  • El plan promueve un déficit calórico de entre 1.100 y 1.500 calorías diarias, limitando azúcares y ultraprocesados e incorporando carnes magras, frutas y verduras.
  • Este enfoque busca cambiar hábitos a largo plazo para quemar grasas sin provocar fatiga ni descompensaciones, optimizando el bienestar general de las personas.
Resumen generado con IA

El concepto clave de la dieta hipocalórica es evitar las calorías vacías o calorías inútiles. Pero, ¿qué implica esto? Se trata de un regimen que tiene como objetivo ayudar a bajar de peso. Pero para lograrlo no se restringen comidas, sino que se controla la cantidad de calorías que contienen los alimentos para satisfacer las necesidades del cuerpo.

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La metodología de la dieta es que el cuerpo alcance el déficit calórico. Los alimentos elegidos deben tener pocas calorías para disminuir la glucosa en sangre y hacer que el cuerpo consuma poco a poco las reservas de grasa que guarda en los tejidos.

Cómo hacer una dieta hipocalórica

El primer paso para hacer una dieta de este tipo es conocer cuánto necesita al día tu cuerpo para superarlo sin ningún problemas. Esto significa que no deben ser tan pocas calorías como para llegar a tener una sensación de fatiga o debilidad y mucho menos a un desmayo.

El segundo paso es reconocer cuáles son los alimentos que tienen calorías vacías. El azúcar, por ejemplo, es uno de los alimentos que se recomienda evitar para estas dietas. Otros ejemplos son los ultraprocesados, los ricos en grasas y con exceso de sodio.

Se estima que las personas que hacen poca actividad física y tienen una rutina más sede ntaria pueden consumir hasta 1.100 calorías diarias y, quienes hacen ejercicio y se entrenan a diario, pueden llegar a una base de 1.500 calorías.

Ejemplo de menú para una dieta hipocalórica

Lo principal para dejar de consumir demasiadas calorías es incorporar frutas, verduras, huevos y carnes magras. Estas son algunas ideas de lo que se puede consumir en un día y en una semana.

Dieta hipocalórica para el día

● Desayuno: un bocado de atún con un té o café liviano

● Media mañana: una pieza de fruta y un puñado de frutos secos

● Almuerzo: ensalada de verduras con pollo al horno y una pieza de fruta

● Merienda: un cubo de queso fresco con un chorrito de aceite de oliva

● Cena: crema o caldo de verduras con una porción de pescado a la plancha y un yogur natural

Dieta hipocalórica para la semana

● Dos raciones de verduras de 250 gramos cada una

● Dos raciones de fruta de 125 gramos cada una

● Dos a tres raciones de pasta, arroz, legumbres o pan de 50 gramos o 125 de papa

● Una o dos raciones de proteínas de 120 gramos como pescado, carne blanca, tofu o dos huevos

● Una ración de frutos secos de 20 gramos

● Dos a tres cucharadas de aceite de oliva

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