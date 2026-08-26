Budín integral de naranja esponjoso: la receta fácil sin azúcar y baja en grasa

Resumen para apurados
- La nutricionista Eugenia Grobocopatel presentó una receta fácil de budín integral de naranja sin azúcar para resolver meriendas saludables en el hogar.
- La preparación combina harina integral, stevia, aceite de oliva y fruta fresca para aportar fibra y nutrientes esenciales, evitando los picos de glucosa.
- Esta propuesta fomenta la repostería casera saludable, demostrando que se pueden disfrutar opciones dulces y equilibradas sin recurrir a ultraprocesados.
Comer rico y mantener una alimentación equilibrada no tienen por qué ser objetivos opuestos. Durante mucho tiempo se asoció la cocina saludable con platos desabridos o privaciones estrictas, pero la repostería moderna demuestra que no es necesario renunciar a los postres deliciosos ni a una buena porción de budín a la hora del té para cuidar el organismo.
Con pequeñas sustituciones en los ingredientes de consumo diario, es posible transformar un antojo cotidiano en una opción altamente nutritiva. En este escenario, el budín integral de naranja surge como la alternativa perfecta para saciar las ganas de algo dulce sin descuidar el bienestar personal ni pasar horas en la cocina.
Los beneficios nutricionales de elegir harinas integrales
El secreto principal de esta preparación radica en reemplazar las harinas refinadas por harina integral. Al conservar la cáscara y el germen del grano, este insumo aporta una gran cantidad de fibra, un componente clave para mejorar la digestión, regular el tránsito intestinal y mantener la sensación de saciedad por mucho más tiempo, evitando los picos bruscos de glucosa en sangre.
A esto se le suman las propiedades de la fruta fresca. El jugo y la ralladura de naranja aportan vitamina C y antioxidantes naturales, mientras que el huevo suma proteínas de buena calidad. Además, la receta utiliza una cantidad moderada de azúcar y suma grasas saludables al optar por aceite de oliva suave.
Paso a paso para preparar la receta casera
Más allá de sus aportes nutricionales, este budín destaca por su sencillez. Requiere elementos básicos que habitualmente se encuentran en cualquier alacena, lo que permite resolver una merienda familiar de forma económica, rápida y sin recurrir a productos ultraprocesados. Esta receta fue compartida por la Lic. Eugenia Grobocopatel (eg.nutricion), especialista en nutrición y creadora de contenido.
Ingredientes
- 3 huevos
- 4 sobres de stevia
- 1/3 taza de aceite de oliva suave
- Ralladura y jugo de 1 naranja
- 2 tazas de harina integral
- 1 cucharada de polvo de hornear
1. En un recipiente, batir los huevos junto con el azúcar hasta que se integren bien.
2. Agregar el aceite de oliva suave. Incorporar la ralladura y el jugo de la naranja.
3. Añadir la harina integral y la cucharada de polvo de hornear. Mezclar enérgicamente hasta formar una masa homogénea.
4. Verter el contenido en una budinera previamente aceitada y enharinada. Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 30 minutos aproximadamente.