Tiene 26 años y creó un videojuego para aprender Excel gratis

Su apuesta fue por las clases individuales. Según explicó, ese formato permite que cada estudiante avance a su ritmo y tenga un espacio para preguntar aquello que no entiende. La virtualidad también amplió el alcance de su propuesta. Dio clases y asesoró a personas de distintos países de Latinoamérica. Incluso recuerda una situación particular con una manager de finanzas de Costa Rica que necesitaba preparar un dashboard con urgencia.