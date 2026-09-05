Tiene 26 años y creó un videojuego para aprender Excel gratis

Resumen para apurados
- Gonzalo Agüero, estudiante de Bahía Blanca, lanzó en agosto un videojuego gratuito para aprender Excel, con el fin de capacitar a quienes no pueden pagar un curso formal.
- Tras formarse de forma autodidacta y dar clases particulares, diseñó una plataforma web interactiva de 50 niveles que simula casos prácticos del mundo laboral real.
- Con hasta mil visitas diarias y certificados gratuitos, la iniciativa democratiza una habilidad clave para el mercado laboral y proyecta ampliar la inserción de nuevos talentos.
Para muchas personas, abrir una planilla de Excel alcanza para que aparezcan fórmulas, tablas y funciones que parecen imposibles de entender. Gonzalo Agüero encontró una forma distinta de acercarse a esa herramienta: la convirtió en un videojuego. Él es de Bahía Blanca, estudia Licenciatura en Administración y es ayudante de cátedra en la Universidad Nacional del Sur. Su plataforma tiene 50 niveles, tres certificados y recibe hasta 1000 visitas diarias.
Tiene 26 años, es de Bahía Blanca, estudia Licenciatura en Administración y además trabaja como ayudante de cátedra en la Universidad Nacional del Sur. También tiene una academia virtual donde enseña Excel. Su experiencia como estudiante y profesor lo llevó a detectar un problema: aprender a usar el programa puede resultar pesado cuando los ejercicios no tienen un contexto concreto.
De ahí nació una idea que terminó convertida en una plataforma web. El juego tiene 50 niveles, tres certificaciones y es gratuito. Se puede acceder desde cualquier lugar y avanzar a través de distintos desafíos relacionados con Excel. “A este programa podría haberle puesto un precio de entrada, pero quise hacerlo gratis”, contó Gonzalo.
Una materia difícil y una habilidad que empezó a enseñar por su cuenta
La historia comenzó mucho antes del videojuego. Gonzalo aprendió a manejar Excel de forma autodidacta, a través de tutoriales y mucha práctica. Cuando llegó a la facultad, se encontró con una materia que le confirmó que tenía una habilidad que podía compartir. “En segundo año teníamos una materia llamada Suficiencia de Excel y era muy complicada para la mayoría”, recordó.
Sus compañeros empezaron a pedirle ayuda. Primero fueron amigos y conocidos; después aparecieron alumnos a través de las redes sociales. Gonzalo comenzó a publicar contenido sobre Excel en Instagram y, poco a poco, las consultas se transformaron en clases particulares. La demanda creció hasta que necesitó sumar colaboradores: cuatro profesores y una coordinadora de agenda.
Su apuesta fue por las clases individuales. Según explicó, ese formato permite que cada estudiante avance a su ritmo y tenga un espacio para preguntar aquello que no entiende. La virtualidad también amplió el alcance de su propuesta. Dio clases y asesoró a personas de distintos países de Latinoamérica. Incluso recuerda una situación particular con una manager de finanzas de Costa Rica que necesitaba preparar un dashboard con urgencia.
Al mismo tiempo, apareció otro objetivo: llegar a la universidad desde el lugar de docente. Cuando se abrió una convocatoria para ayudantes de cátedra, se presentó para la materia de Excel y quedó seleccionado.
“Después de explicar a varios amigos, quise expandirme a toda la universidad. Haber empezado a dar clase por mi cuenta tenía el objetivo mayor de ser profesor de la universidad”, contó.
De las planillas al videojuego
La experiencia con sus alumnos también modificó su manera de enseñar. Gonzalo empezó a incorporar situaciones concretas del mundo laboral: una persona que necesita armar una tabla, organizar información, crear un gráfico o resolver una tarea que podría recibir en una oficina.
La idea del videojuego apareció en ese proceso. Para Gonzalo, resolver ejercicios aislados puede volverse monótono. También detectó que muchos cursos enseñan funciones que después no siempre resultan útiles para una situación laboral concreta o no ofrecen una persona que pueda corregir los errores.
Entonces decidió probar otro camino: llevar esos ejercicios a una plataforma con niveles y desafíos. El juego se lanzó en agosto de 2025. La propuesta divide la pantalla en dos: de un lado aparece la explicación y la consigna; del otro, una planilla donde el usuario debe resolver el ejercicio.
Cada nivel suma dificultad y permite medir el avance. Hay 50 desafíos y tres certificados. Según Gonzalo, llegar al nivel 20 ya representa un buen dominio de la herramienta. La plataforma también tuvo una respuesta que superó sus expectativas: recibe entre 700 y 1000 visitas por día.
Algunas personas quedan trabadas en los primeros niveles; otras avanzan rápidamente hasta el final. Esa diferencia, justamente, permite que cada usuario tenga una experiencia acorde con sus conocimientos.
Una herramienta gratis para aprender una habilidad laboral
Excel continúa siendo una herramienta habitual en ámbitos administrativos, contables, financieros y de gestión. Para quienes buscan su primer empleo o quieren sumar conocimientos al currículum, aprender a utilizarlo puede convertirse en una herramienta útil.
Gonzalo quiso que el acceso a su propuesta no dependiera de poder pagar una capacitación. Está disponible en: particulardeexcel.com/
“Nos sirve como academia, pero también es una herramienta para quienes no pueden pagar un curso”, explicó. Y agregó: “Prefiero que usen el juego antes que venderles una clase grabada que los aburra y no les deje nada”.
La plataforma también funciona como una primera aproximación para quienes todavía no saben cuánto conocen de Excel. Pueden avanzar, poner a prueba sus conocimientos y obtener una certificación al completar los niveles.
Lo que comenzó con un estudiante explicándoles planillas a sus amigos terminó en una plataforma utilizada por personas de distintos lugares. Gonzalo encontró en el juego una forma de enseñar lo que aprendió por su cuenta y, al mismo tiempo, abrir una puerta para quienes buscan incorporar una herramienta que aparece cada vez más en los avisos de empleo.