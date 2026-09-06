Movilidad jubilatoria: aumentar todos los meses no necesariamente significa recuperar poder adquisitivo.

La movilidad jubilatoria ha sido, durante décadas, uno de los grandes temas de discusión ante la Justicia Federal de la Seguridad Social. La Corte Suprema ha señalado en distintos precedentes que la movilidad debe guardar una relación razonable con los cambios económicos que afectan el estándar de vida que el sistema procura proteger. Por eso existen reclamos judiciales de reajuste en los cuales se analiza si la evolución de determinados haberes respetó adecuadamente las garantías previsionales. Esto no significa que todos los jubilados tengan automáticamente derecho al mismo reajuste ni que todos los casos sean idénticos. Significa algo mucho más importante: cada situación debe ser analizada profesionalmente antes de determinar si existe una diferencia susceptible de ser reclamada. Cuando hablamos de Derecho Previsional solemos concentrarnos en obtener el beneficio. Pero nuestra tarea no termina cuando Anses concede una jubilación. También debemos preguntarnos si el haber fue correctamente determinado y cómo evolucionó posteriormente, porque una prestación previsional puede acompañar a una persona durante veinte, veinticinco o 30 años. Una diferencia que parece pequeña en un determinado momento puede proyectarse durante muchos años de percepción del beneficio.