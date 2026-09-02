Fernando Cerimedo será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia mientras crece la investigación sobre sus vínculos políticos
La Justicia boliviana ratificó que el consultor político cumplirá seis meses de prisión preventiva en Chonchocoro por una causa por presunto enriquecimiento ilícito. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó una comisión para investigar el uso de “granjas de bots” y sus posibles vínculos con el presidente José Antonio Kast.
Resumen para apurados
- La Justicia de Bolivia ratificó este miércoles el traslado de Fernando Cerimedo a la cárcel de Chonchocoro en La Paz, con preventiva por presunto enriquecimiento ilícito.
- Su situación se agravó tras ser acusado de atacar a su expareja Nadia Beller y hallarse en su casa U$S 50.000 junto a una presunta granja de bots para desinformación.
- El caso escaló a Chile, donde la Cámara de Diputados creó una comisión para indagar la manipulación digital y presuntos nexos con campañas del mandatario José Antonio Kast.
La Justicia de Bolivia ratificó este miércoles el traslado de Fernando Cerimedo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. El consultor político cumplirá allí una detención preventiva de seis meses, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que avanza en paralelo a la que lo señala como supuesto autor intelectual del ataque contra su ex pareja, la dirigente Nadia Beller.
La defensa de Cerimedo había solicitado que se revirtiera la orden de traslado. Argumentó que el ex asesor de Javier Milei ya cumplía otra detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, y que desde ese establecimiento también podía ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo.
Durante la audiencia, Cerimedo negó las acusaciones en su contra y rechazó haber ejercido influencia sobre las decisiones del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
La situación judicial del consultor se agravó luego del intento de femicidio contra Beller. Durante un allanamiento realizado en una vivienda de La Paz vinculada a Cerimedo, las autoridades bolivianas encontraron cerca de U$S50.000 en distintas monedas y lo que describieron como una “granja de bots”, un sistema diseñado para generar miles de mensajes automatizados mediante cuentas falsas.
La investigación que llegó al Congreso de Chile
El hallazgo de la denominada “granja de bots” también generó repercusiones políticas en Chile. Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora para analizar la posible manipulación algorítmica y las campañas de desinformación mediante este tipo de sistemas en redes sociales durante los procesos electorales y plebiscitarios realizados en el país desde 2020.
La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido por la Democracia (PPD) José Montalva y obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención. De esta manera, superó el cuórum requerido de 62 votos, un día después de haber sido rechazada en una primera votación.
La acción parlamentaria tiene como antecedente directo la labor que Cerimedo realizó durante la campaña por el Rechazo del plebiscito constitucional de 2022 para sectores del Partido Republicano, espacio fundado por el actual presidente chileno, José Antonio Kast.
A esto se sumaron las declaraciones de Beller, quien aseguró que el consultor trabajó con el equipo de Kast durante su campaña para llegar a La Moneda.
La comisión tendrá como objetivo reunir información sobre eventuales actuaciones del Gobierno, sus ministerios, servicios públicos y otros organismos relacionados con el conocimiento, la prevención, detección y fiscalización del uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica y herramientas de inteligencia artificial en los procesos electorales y plebiscitarios realizados en Chile desde 2020.
Uno de los antecedentes que serán considerados es una denuncia realizada en julio de 2025 por la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei. En aquel momento, había advertido sobre ataques mediante bots que le atribuían falsamente un diagnóstico de alzheimer. Entre las cuentas señaladas figuraba una identificada como “Neuroc”, que dejó de estar activa en la red social X coincidiendo con la detención de Cerimedo.
Kast negó haber trabajado con Cerimedo
El presidente de Chile se refirió a su relación con Cerimedo el lunes pasado, durante una entrevista radial. Kast reconoció que conoce al consultor, pero negó que haya trabajado en alguna de sus campañas.
“El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”, insistió.
Las declaraciones no frenaron los cuestionamientos de los diputados de la oposición que impulsaron la comisión investigadora. El socialista Juan Santana anticipó que solicitará información al Servicio Electoral de Chile (Servel).
“Voy a oficiar al Servel para que informe si Numen o sus sociedades relacionadas aparecen en alguna rendición de gasto electoral en Chile”, afirmó.
Su compañero de bancada Daniel Manoucheri también reclamó explicaciones y apuntó directamente contra Kast y el Partido Republicano.
“El presidente Kast y el Partido Republicano deben aclarar sus vínculos con Fernando Cerimedo. El país merece saber quiénes han financiado a estos grupos”, sostuvo.
El diputado independiente Jaime Araya resumió el planteo de la oposición en una frase: “Lo que estamos pidiendo es algo muy simple: transparencia”.
Entre los requerimientos que se anticipan aparece además uno dirigido al jefe de asesores de la Presidencia, Alejandro Irarrázabal.
Por su parte, Montalva, autor de la iniciativa, celebró la aprobación de la comisión y destacó el funcionamiento de las instituciones.
“Que se apruebe la comisión y eso está muy bien porque da cuenta de que las instituciones funcionan”, afirmó. Al mismo tiempo, cuestionó al oficialismo: “¿Qué se esconde? ¿Qué no quieren que se investigue?”.
Mientras avanza esta investigación parlamentaria en Chile, en Bolivia la Justicia ratificó el traslado de Cerimedo a Chonchocoro, donde permanecerá bajo prisión preventiva durante seis meses por la causa de presunto enriquecimiento ilícito.