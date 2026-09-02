Fernando Cerimedo será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia mientras crece la investigación sobre sus vínculos políticos

La Justicia de Bolivia ratificó este miércoles el traslado de Fernando Cerimedo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. El consultor político cumplirá allí una detención preventiva de seis meses, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que avanza en paralelo a la que lo señala como supuesto autor intelectual del ataque contra su ex pareja, la dirigente Nadia Beller.