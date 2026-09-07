El Gobierno denunciará a cinco empresas por la exploración de petróleo en las Malvinas

En ese marco, la dependencia oficial sostuvo: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales".