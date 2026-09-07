Tras poner en duda su postura sobre Malvinas, Donald Trump habló con el primer ministro británico
Donald Trump mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham, pocos días después de sugerir que Estados Unidos podría revisar su posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Según fuentes británicas, el archipiélago no fue mencionado durante la llamada.
Resumen para apurados
- Trump y el primer ministro británico hablaron por teléfono este lunes sobre Ucrania y Medio Oriente, tras la controversia por la postura de EE.UU. sobre Malvinas.
- La llamada ocurrió tras críticas de Trump a Londres y su sugerencia de revisar el apoyo a la soberanía británica, aunque las islas no formaron parte del temario oficial.
- El Gobierno argentino sigue con expectativa posibles giros diplomáticos sobre Malvinas, mientras analistas debaten si se trata de una presión de Trump contra el Reino Unido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvieron este lunes una conversación telefónica en medio de las tensiones entre ambos países y luego de que el mandatario estadounidense pusiera en duda la tradicional postura de Washington sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
De acuerdo con las agencias internacionales, Malvinas no formó parte de la agenda de la conversación. El diálogo estuvo centrado principalmente en otros conflictos internacionales, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación en Medio Oriente.
Un portavoz del Gobierno británico señaló que Trump y Burnham coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. El primer ministro, además, reiteró el respaldo del Reino Unido a Kiev y a las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos.
El contacto se produjo mientras la administración Trump intenta reactivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania, que permanecen estancadas después de varios meses de negociaciones sin avances significativos.
Trump y Burnham también hablaron sobre Medio Oriente
Durante la comunicación, el presidente estadounidense y el primer ministro británico también analizaron la situación en Medio Oriente.
Según informó el Gobierno del Reino Unido, Burnham planteó la necesidad de avanzar hacia una solución de dos Estados para el conflicto entre israelíes y palestinos. También destacó la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán consiga desarrollar un arma nuclear.
La conversación tuvo lugar en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, marcado por nuevos enfrentamientos y restricciones sobre el tránsito marítimo en una zona estratégica para el comercio y el transporte mundial de petróleo.
La tensión entre Trump y el Reino Unido
El diálogo entre Trump y Burnham también ocurre después de varios cruces públicos entre ambos dirigentes.
En una entrevista con GB News, el presidente estadounidense había cuestionado duramente al Reino Unido y sostuvo que el país se encontraba "al borde del desastre". Además, reclamó a Londres que aprovechara sus reservas de petróleo y gas del Mar del Norte en lugar de profundizar sus políticas vinculadas al denominado net zero.
Trump también había manifestado su malestar por el nivel de respaldo británico a Estados Unidos durante el conflicto con Irán y reclamó una mayor participación de sus aliados europeos.
En ese contexto surgió la cuestión de las Islas Malvinas. El mandatario republicano dejó abierta la posibilidad de modificar la tradicional postura estadounidense frente a la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.
Qué significa para Argentina la postura de Trump sobre Malvinas
Las declaraciones de Trump generaron expectativa en el Gobierno de Javier Milei, que busca volver a instalar la cuestión Malvinas en la agenda internacional.
El Presidente argentino avanzó en anuncios vinculados con el reclamo de soberanía durante la cadena nacional del jueves pasado y considera que las declaraciones de Trump podrían abrir una oportunidad diplomática para la Argentina.
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron la interpretación del Gobierno y sostuvieron que el mandatario estadounidense podría estar utilizando la cuestión Malvinas como parte de su disputa geopolítica con Londres.
Por ahora, Trump no confirmó ningún cambio en la posición oficial de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas. La conversación telefónica con Burnham tampoco incluyó, según el Gobierno británico, referencias al archipiélago.
La cuestión queda así pendiente de nuevos movimientos de la Casa Blanca, mientras Argentina sigue con atención cualquier señal que pueda modificar el escenario diplomático en torno a la soberanía de las islas.