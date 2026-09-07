En un ranking internacional de precios, la Argentina sigue cara en alimentos y bebidas

El dato que pinta de cuerpo entero esta distorsión surge del ranking internacional de más de 100 países: una barra de pan blanco de 500 gramos en Argentina se ubica en el puesto 21 entre las más caras del mundo, y el agua mineral de 1,5 litros trepa al puesto 13. En cambio, el asado y el vino siguen resistiendo: el bife de nalga está a mitad de tabla global (puesto 56) y el vino de gama media figura entre los más baratos del planeta (puesto 89). Los valores del pan sorprenden: el pan blanco de molde (500 g) cuesta, en promedio, US$ 2,10 en Argentina, mientras que en Brasil se paga US$ 1,53 y en Chile US$ 1,48.