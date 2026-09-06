EN VIVO: Atlético Tucumán iguala 1-1 con Racing por la octava fecha del Clausura

Gol de Racing
Leonel Pérez anotó tras una serie de rebotes.
Todo de Racing en el segundo tiempo
La "Academia" maneja la pelota, pero aún no consiga dañar al "Decano".
Ingolotti salvó al "Decano"
El arquero respondió con una gran atajada a los 18'.
Comenzó el segundo tiempo
Racing utilizó su tercera modificación. Ingresó el colombiano Vergara en lugar del extremo Tomás Conechny.
El golazo de "Laucha"
LAUTARO GODOY Y ATLÉTICO TUCUMÁN LE GANA A RACING EN AVELLANEDA. pic.twitter.com/SNH8w60yJS https://t.co/rJ817ggMZa— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 7, 2026
Finalizó el primer tiempo
Atlético gana merecidamente en el Cilindro. Domina la mitad de la cancha, no pasa grandes sobresaltos en defensa y utiliza el contrataque como principal arma ofensiva. Por esa vía tuvo grandes ocasiones para convertir algún otro gol, incluso el penal que malogró Díaz antes del primero.
Racing se asentó tras realizar un doble cambio a los 30': Matías Zaracho y Gastón Lódico ingresaron en lugar de Ortegoza y Matko Miljevic. Sin embargo, el "Decano" supo cuidar su arco y retirarse a los vestuarios 1-0.
Nicola no remató bien
Su disparo impactó en la barrera.
Tiro libre de peligro para el "Decano"
El equipo de Falcioni tiene una gran oportunidad para estirar la ventaja en el marcador.
Gol de Atlético
Lautaro Godoy definió abriendo el pie desde la medialuna del área al segundo palo, con asistencia de Nicolás Laméndola. Primer gol de "Laucha" en el Clausura.
Díaz no pudo convertir de penal
OTRO PENAL ATAJADO DE CAMBESES. pic.twitter.com/lNmNMa4wyN https://t.co/e061FAuYZr— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 7, 2026
Leandro Díaz falló su remate
El "Loco" pateó al medio, pero Cambeses adivinó su intención.
Penal para Atlético
Posible penal para Atlético
Echavarría revisa en el VAR una falta sobre Ignacio Galván en el borde del área.
Primera para el "Decano"
Godoy remató desviado desde cerca de la medialuna del área.
Comenzó el partido
Todo listo
Los equipos ingresan al campo de juego.
Así forma el "Decano"
Los jugadores elegidos por Julio César Falcioni para enfrentar a Racing Club.— Atlético Tucumán (@ATOficial) September 7, 2026
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El "11" de Racing
Así va La Academia esta noche pic.twitter.com/xrx8wY8L59— Racing Club (@RacingClub) September 6, 2026
Así luce el "Presidente Perón"
El estadio más lindo del mundo está listo pic.twitter.com/ZOMaiOMm5f— Racing Club (@RacingClub) September 6, 2026
El plantel llegó al Cilindro con una sonrisa
Llegó la bandaaaaa #DaleDeca pic.twitter.com/TZE6q44VxO— Atlético Tucumán (@ATOficial) September 6, 2026
El "Decano" va con la celeste y blanca
Pero mira lo que es esa bellezaaaa #DaleDeca pic.twitter.com/EfmNbWBft7— Atlético Tucumán (@ATOficial) September 6, 2026
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán tendrá una nueva oportunidad para ratificar su evolución en el torneo Clausura. Desde las 21.30, el “Decano” intentará volver a hacerse fuerte como visitante, condición en la que no pierde desde hace cuatro partidos, y darle otro golpe a una “Academia” que llega herida, penúltima en su zona y atravesada por un clima de tensión institucional. Transmite ESPN Premium.