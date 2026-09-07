Festival de cine de Venecia: entre divas, política y un Hollywood en retirada

Uno de los nombres que más repercusión tuvo hasta ahora fue Robert Pattinson, protagonista de Primetime, de Lance Oppenheim. El actor interpreta a Chris Hansen, conocido por el programa televisivo To Catch a Predator, en una película que reconstruye aquel fenómeno y pone en discusión los límites entre justicia, espectáculo y morbo. Su paso por Venecia lo convirtió en uno de los protagonistas de la edición y alimentó las primeras especulaciones sobre la carrera de premios.