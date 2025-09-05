Secciones
Suscribite
Ingresar
Espectáculos
TV, Cine y Series
"Fue una noche espectacular": la palabra del "Negro" Prina en el Festival de Venecia tras el estreno de la película que protagonizó
"Un cabo suelto", dirigida por Daniel Hendler, se llevó un aplauso fuerte y sostenido en "La Mostra".
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
ESTRENO. "Negro" Prina durante la presentación de la película en el Festival de Venecia. FOTOS PRENSA VIVA MEDIA FILMS
Por
Jorge Figueroa
Hace 52 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Italia
Festival Internacional de Cine de Venecia
Sergio Prina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Coco 2” y "Toy Story 5": Pixar anunció cuáles son las próximas películas que estrenará
"Nueve Auras", el fascinante documental que protagoniza Ricardo Darín, llega a las plataformas de streaming
Murió Graham Greene, el ilustre actor de "Bailando con lobos"
Homo Argentum ya tiene fecha de estreno en las plataformas de streaming
La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe
Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
Más Noticias
Masterchef Celebrity ya tiene fecha de estreno: qué famosos participarán de esta edición
Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi
"Me ofende": el fuerte descargo de Emilia Mernes con el público de México tras un incómodo momento
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"
El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más