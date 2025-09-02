Festival de cine de Venecia: Jim Jarmusch seduce al público con una comedia

Jim Jarmusch presentó este domingo en la competición de Venecia una tragicomedia sobre relaciones familiares en tres capítulos, llena de “sentimentalismo y poesía”, según contó la protagonista Cate Blanchett, a la que acompañan en este filme Adam Driver, Charlotte Rampling y Tom Waits.
Blanchett, que ya colaboró con Jarmusch en ‘Coffee and Cigarettes’ (2003), señaló que a veces cuando lees los diálogos de las historias que escribe el cineasta, no tienen sentido, pero al final lo que crea es “un universo muy divertido y particular”, con una cierta poesía.
“Father Mother Sister Brother” que ha sido bien recibida en Venecia, se divide en tres capítulos muy cuidadosamente construido para que de alguna manera se acumulen porque si te saltas uno o cambias el orden al verlos, la historia se modifica”, explicó Jarmusch en la rueda de prensa de presentación del filme.
El primer episodio es “Padre”, con Adam Driver y Mayim Bialik como dos hermanos que van a visitar a su padre (Tom Waits), que vive solo, en una casa apartada de Nueva Jersey, y con problemas para salir adelante.
Le sigue “Madre”, en el que Charlotte Rampling celebra su reunión anual con sus hijas -Cate Blanchett y Vicky Krieps- en su casa de Dublín. Y el filme se cierra con “Hermana Hermano”, en el que dos gemelos (Indya Moore y Luka Sabbat) regresan a su casa de París tras la muerte de sus padres.