Para el público infantil: desde Rusia llega la producción “Masha y los osos”

“Los tres osos” es un relato de León Tolstói que le dio pie a la directora rusa Antonina Ruzhe para hacer su filme infantil “Masha y los osos” con el agregado de elementos del folclore tradicional de su país, en una producción que mixtura la actuación real con la animación digital.
Masha (interpretada por Vitaliya Kornienko) tiene 14 años y viaja desde la gran ciudad donde vive junto a su hermano menor, Vanya, a visitar a su abuela cerca de un enorme bosque. En el lugar le advierten sobre la presencia de criaturas mágicas y un misterioso manantial capaz de transformar a quien beba de sus aguas, pero Vanya decide ignorar la leyenda. Cuando se convierte en un cabrito, la joven debe rescatarlo y devolverlo a su estado humano, para lo cual tendrá que resolver enigmas, enfrentar peligros fantásticos y asociarse con tres particulares osos parlantes, a los que conoce por los cuentos que leía de niña, con un enfoque contemporáneo de los personajes.