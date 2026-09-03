Para el público infantil: desde Rusia llega la producción “Masha y los osos”

Masha (interpretada por Vitaliya Kornienko) tiene 14 años y viaja desde la gran ciudad donde vive junto a su hermano menor, Vanya, a visitar a su abuela cerca de un enorme bosque. En el lugar le advierten sobre la presencia de criaturas mágicas y un misterioso manantial capaz de transformar a quien beba de sus aguas, pero Vanya decide ignorar la leyenda. Cuando se convierte en un cabrito, la joven debe rescatarlo y devolverlo a su estado humano, para lo cual tendrá que resolver enigmas, enfrentar peligros fantásticos y asociarse con tres particulares osos parlantes, a los que conoce por los cuentos que leía de niña, con un enfoque contemporáneo de los personajes.