Bioseguridad y notificación para prevenir la influenza aviar

En cuanto a las granjas comerciales, se posicionó a las medidas de bioseguridad como la primera barrera y la más eficiente para reducir el riesgo de ingreso y propagación del virus. Así, el control del ingreso de personas y vehículos, la limpieza y desinfección de instalaciones, equipos e insumos, el correcto uso de los elementos de protección personal y la prevención del contacto con aves silvestres forman parte de las prácticas fundamentales que deben sostenerse de manera cotidiana.