El BICE ya otorgó créditos por $ 67.000 millones a 440 productores

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ya otorgó más de $ 67.000 millones en créditos en Valor Producto a 440 productores de todo el país, desde el lanzamiento de la línea hace dos años.
Se trata de una herramienta de financiamiento que se encuentra disponible para los sectores ganadero, tambero y porcino, actividades que durante los últimos dos años impulsaron sus niveles de producción y exportación, y consolidaron su aporte al crecimiento de la economía argentina.
Cabe destacar que un 42% del total de los préstamos otorgados se destinó a la actividad ganadera; un 35%, a tambos y un 23% a porcinos. En cuanto a la distribución territorial: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires concentraron la mayor cantidad de otorgamientos. Otro dato de relevancia es que los préstamos otorgados no presentan mora, lo que indica la calidad de la cartera y la capacidad de repago de los productores.
Pionero
En lechería, que fue el sector donde la línea se habilitó por primera vez, los proyectos financiados se destinaron fundamentalmente a tecnificación para robots de ordeño, calesitas, collares de monitoreo y puertas de aparte. A partir del impulso de este tipo de financiamiento, la cantidad de ordeñadores automatizados pasó de 370 en 2023 a más de 550 en la actualidad. La tecnificación y el clima contribuyeron a lograr la mayor producción de leche en los últimos 10 años alcanzando más de 11.600 millones de litros entre enero y diciembre de 2025.
Por otro lado, en el sector porcino los créditos se orientaron a mejorar la infraestructura de los galpones y a modernizar las instalaciones, acompañando así el crecimiento de una actividad productiva que registró un aumento interanual de un 15,7% en su producción durante el primer trimestre del 2026.
En cuanto a los productores ganaderos, el financiamiento se utilizó para la compra de vaquillonas, la retención de terneras y la alimentación. Este dato coincide con el récord de exportación de carne vacuna de un 46% en valor (U$S 1.765 millones) y 11% en volumen (332.207 toneladas equivalentes res con hueso) en los primeros cinco meses del año.
En esa dirección, en el marco de la Exposición Rural se anunció una ampliación de esta línea destinada a la incorporación de alta genética, con el objetivo de acompañar el salto de calidad necesario para potenciar las ventas a mercados externos. El financiamiento de créditos en valor producto continúa vigente y se analiza la posibilidad de incorporar nuevos sectores de la agroindustria a la oferta.