El BICE ya otorgó créditos por $ 67.000 millones a 440 productores

En lechería, que fue el sector donde la línea se habilitó por primera vez, los proyectos financiados se destinaron fundamentalmente a tecnificación para robots de ordeño, calesitas, collares de monitoreo y puertas de aparte. A partir del impulso de este tipo de financiamiento, la cantidad de ordeñadores automatizados pasó de 370 en 2023 a más de 550 en la actualidad. La tecnificación y el clima contribuyeron a lograr la mayor producción de leche en los últimos 10 años alcanzando más de 11.600 millones de litros entre enero y diciembre de 2025.