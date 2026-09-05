La amplitud térmica devastó amplias poblaciones de chicharritas en todo el país

La amplitud térmica durante la segunda quincena de agosto devastó amplias poblaciones de chicharritas en las cinco zonas agroecológicas del país. Así lo indica el 49º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, que muestra un rotundo cambio de color de los mapas de abundancia.
Este espacio surgió en 2024, en respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por esta plaga, que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina. La red es coordinada por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), y en ella participan la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (Aappce), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
Más allá de lo que destaca el informe, en las zonas endémicas del NOA y del NEA y en partes del Centro Norte todavía las capturas son bastante superiores a las de la misma altura del año pasado, por lo que resulta fundamental no bajar la guardia y sostener esquemas de monitoreo activos y sistemáticos, en especial ante el inicio de las siembras tempranas de maíz.
Los técnicos de la red también resaltn que continúa siendo prioridad el control de maíces voluntarios, para evitar la continuidad del “puente verde”, que puede favorecer la supervivencia y persistencia del vector entre campañas.
En el NOA
En la región del NOA se observa una retracción muy importante de las poblaciones de Dalbulus maidis, con una marcada caída de las trampas con mayor abundancia (con más de 100 adultos), que un mes atrás representaban el 74% de las localidades evaluadas y en el último relevamiento abarcan el 10%. A la vez, el promedio de la región es de 45 adultos por trampa: si bien se redujo a una décima parte que en la segunda quincena de julio está todavía por encima del promedio de la segunda quincena de agosto de 2025 (35 adultos por trampa).
En el NEA también se profundizó la retracción la plaga: las localidades con más de 100 adultos por trampa cayeron a un 5% (desde un 44% de un mes antes), mientras que la ausencia del vector pasó a abarcar un 27% de las localidades (desde un 3% de un mes antes). De manera similar al NOA, el promedio de la región tuvo una abrupta caída, de casi 187 adultos por trampa en la segunda quincena de julio, a 20 en la segunda de agosto. No obstante, en el mismo período de 2025 el promedio había sido de casi siete adultos por trampa.
En la región Litoral, la retracción de la chicharrita se consolidó: su ausencia, que un mes antes se verificaba en un 40% de las localidades, ahora alcanzó a un 68%, y el promedio pasó de 9,5 adultos por trampa en la segunda quincena de julio a 0,6 en la segunda de agosto, prácticamente igual que a la misma altura de 2025.
En el Centro-Norte se dio una situación similar a las de las zonas endémicas: la retracción del Dalbulus maidis fue muy marcada, y la categoría de más de 100 adultos por trampa, que un mes antes se encontraba en el 19% de las localidades, se dio sólo en el 3% en la última lectura, mientras que la ausencia del vector aumentó del 13% al 38%. El promedio también tuvo una caída rotunda, de 74 adultos por trampa en la segunda quincena de julio a 5,5 en la segunda de agosto, pero este valor es todavía superior al 1,4 de un año antes.
Finalmente, la región Centro-Sur mantuvo un amplio predominio de la ausencia del vector (en el 93% de las localidades), mientras que en el resto se dio la presencia más baja (uno a cuatro adultos por trampa). El promedio regional cayó de 2,4 insectos por trampa en la segunda quincena de julio a 0,12 en la segunda de agosto. Un año antes, había sido de 0,01.