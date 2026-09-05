La amplitud térmica devastó amplias poblaciones de chicharritas en todo el país

En el Centro-Norte se dio una situación similar a las de las zonas endémicas: la retracción del Dalbulus maidis fue muy marcada, y la categoría de más de 100 adultos por trampa, que un mes antes se encontraba en el 19% de las localidades, se dio sólo en el 3% en la última lectura, mientras que la ausencia del vector aumentó del 13% al 38%. El promedio también tuvo una caída rotunda, de 74 adultos por trampa en la segunda quincena de julio a 5,5 en la segunda de agosto, pero este valor es todavía superior al 1,4 de un año antes.