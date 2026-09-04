Política

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán podrá ampliar hasta un 15% su Presupuesto

El Concejo Deliberante aprobó en sesión la habilitación para la Secretaría de Economía y Hacienda.

PEDIDO. El municipio envió una nota al Concejo solicitando la aprobación de la medida.
PEDIDO. El municipio envió una nota al Concejo solicitando la aprobación de la medida.
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante aprobó hoy facultar al municipio de San Miguel de Tucumán a ampliar hasta un 15% su Presupuesto, tras un pedido del Ejecutivo para readecuar gastos.
  • La medida se aprobó en sesión tras una nota enviada por el municipio solicitando la habilitación presupuestaria para la Secretaría de Economía y Hacienda local.
  • La ampliación otorgará mayor margen de maniobra fiscal a la administración local para afrontar compromisos operativos y de gestión ante el actual escenario económico.
Resumen generado con IA

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Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánFernando JuriEmiliano Vargas AignasseRossana ChahlaGustavo Cobos
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