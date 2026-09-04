La Municipalidad de San Miguel de Tucumán podrá ampliar hasta un 15% su Presupuesto

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante aprobó hoy facultar al municipio de San Miguel de Tucumán a ampliar hasta un 15% su Presupuesto, tras un pedido del Ejecutivo para readecuar gastos.
- La medida se aprobó en sesión tras una nota enviada por el municipio solicitando la habilitación presupuestaria para la Secretaría de Economía y Hacienda local.
- La ampliación otorgará mayor margen de maniobra fiscal a la administración local para afrontar compromisos operativos y de gestión ante el actual escenario económico.
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