Arándano: el mercado está al borde de un cambio estructural

Por primera vez en la historia moderna de la industria, América representa menos del 50% de la producción mundial. En la región Asia-Pacífico, la rápida expansión de las plantaciones en China ha elevado la oferta hasta cerca de un tercio de la producción global, mientras que el gigante asiático ya cuenta con más del doble de la superficie plantada con arándanos de Estados Unidos, alcanzando las 99.957 hectáreas.