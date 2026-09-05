Arándano: el mercado está al borde de un cambio estructural

El informe global del arándano de la International Blueberry Organization (IBO) da cuenta de que, si bien la producción mundial continúa aumentando con fuerza, el mercado de arándanos está al borde de un cambio estructural, en el que la fruta premium será la que genere los mayores retornos.
Una nota publicada por Portalfruticola.com indica que la información suministrada destaca que la producción mundial de arándanos se ha más que duplicado durante la última década. La superficie en producción también se ha expandido hasta aproximadamente 299.872 hectáreas, con una producción de 2,3 millones de toneladas métricas.
El crecimiento explosivo ha llevado a proyectar que los volúmenes alcanzarán 3,4 millones de toneladas métricas en los próximos cuatro a cinco años. Sin embargo, el equilibrio geográfico del poder productivo ha cambiado fundamentalmente.
Por primera vez en la historia moderna de la industria, América representa menos del 50% de la producción mundial. En la región Asia-Pacífico, la rápida expansión de las plantaciones en China ha elevado la oferta hasta cerca de un tercio de la producción global, mientras que el gigante asiático ya cuenta con más del doble de la superficie plantada con arándanos de Estados Unidos, alcanzando las 99.957 hectáreas.
En Europa, en tanto, Marruecos ha superado oficialmente a España en superficie plantada, modificando la dinámica de la oferta. En Latinoamérica, Perú mantiene su posición como el principal exportador mundial de arándanos frescos, aunque las alteraciones climáticas continúan poniendo a prueba la estabilidad de los rendimientos en la región.
Con la fruta fresca representando actualmente el 75% de la producción mundial, tanto los compradores minoristas como los consumidores están exigiendo una calidad consistente.
El calibre jumbo, la firmeza y los altos niveles de grados Brix se han convertido en los atributos más valorados, alcanzando un nivel de precios diferenciado.
“La fruta premium tiene un piso, mientras que la fruta commoditizada tiene un precipicio”, señaló Court Brazelton, editor jefe del informe de la IBO. El ejecutivo destacó que las experiencias de consumo superiores ya no son un lujo, sino el estándar básico para alcanzar el éxito comercial.
Las variedades antiguas poco competitivas que originalmente fueron plantadas para el mercado fresco están siendo cada vez más destinadas a la industria procesadora, un segmento que ahora comienza a estabilizarse a medida que la oferta cultivada absorbe la demanda.
A pesar del crecimiento de los volúmenes totales, el mercado experimenta con frecuencia períodos de “escasez sin desabastecimiento”, o de estrechez sostenida, incluso cuando las cifras de oferta total parecen abundantes.
“Con esta categoría de calidad de siguiente nivel impulsando una nueva demanda y capturando precios diferenciados, estamos observando tendencias hacia mercados estrechos o mercados que se comportan como si estuvieran cortos de oferta cuando esta todavía está creciendo; es una de esas tendencias que desafían la lógica y que más destacó”, explicó Brazelton.
De cara al futuro, el experto de la IBO advirtió que la simple creación de volumen ya no garantizará rentabilidad. Con el aumento de los costos de los insumos y de la mano de obra afectando los márgenes a nivel mundial, el éxito durante los próximos años dependerá del reemplazo oportuno de variedades, la ejecución y la segmentación de la categoría.
Dificultad y oportunidad ahora son mutuamente inclusivas. “Como suele decirse, lo que nos trajo hasta aquí no nos llevará hasta allá, y esto realmente es una repetición de la tendencia del año pasado. Los días fáciles quedaron atrás. Todos vamos a tener que elevar nuestro nivel”, concluyó.