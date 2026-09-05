"Producir mejor y vender mejor": la receta de Acnoa para una citricultura sustentable en el tiempo

Según Sánchez Loria, uno de los aprendizajes de los últimos años está relacionado con la necesidad de ordenar la producción en función de la demanda. "Sin duda, producir mejor y vender mejor. Esa es la clave", afirmó. El titular de Acnoa advirtió sobre las consecuencias que puede tener un desbalance entre la oferta y la demanda. "Producir más por producir más nos generó en algunos momentos un desacuerdo entre la oferta y la demanda, y lo pagamos muy caro", sostuvo. Por eso, consideró que el crecimiento de la actividad debe responder a una estrategia de largo plazo. "La cuestión es producir con un concepto de sustentabilidad en el tiempo, sostener el negocio en el tiempo. Y esto es un crecimiento que tiene que ser ordenado, mesurado y en función de la real demanda que existe. No es una cuestión de mandar producto por mandar producto porque ahí es donde colapsamos", añadió.