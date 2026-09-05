"Producir mejor y vender mejor": la receta de Acnoa para una citricultura sustentable en el tiempo
"La actividad tiene que hacer todo el trabajo necesario para volverse sustentable en el tiempo", afirmó Roberto Sánchez Loria, titular de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA: el futuro del campo y la agroindustria en Tucumán". El dirigente explicó que se trata de un trabajo complejo que involucra dos frentes: el trabajo dentro del campo y el diálogo permanente con las autoridades.
"Tenemos que tener un diálogo permanente con el Gobierno para que nos faciliten las cuestiones que hacen a nuestro negocio. Ahí está todo el tema impositivo, todo el tema macroeconómico que tantos años nos ha hecho sufrir con dólares que tenían un precio, que vuelven a cambiar, que vuelven a tener otro precio, con créditos que en algún momento son favorables y en otros son prohibitivos", expuso. "Todo esto hace a la competencia de una actividad que en su 90% se vincula al exterior", agregó.
Por eso, resumió: "Tenemos que trabajar puertas adentro y puertas afuera con los gobiernos".
Sánchez Loria ubicó a la estabilidad macroeconómica entre las principales condiciones necesarias para planificar el futuro de la actividad. "Sin duda, la primera es estabilidad macroeconómica", afirmó. "En la medida de lo posible, tener un tipo de cambio libre que me permita trabajar con una moneda certera", agregó. También planteó la necesidad de revisar las condiciones impositivas. "Luego, todo lo que se pudiese hacer en materia impositiva para que los impuestos, que obviamente se tienen que cobrar y se tienen que aportar, sean lo más eficientes posible y lo menos contradictorios para nosotros los productores".
"Para mí ahí está la clave. Estabilizando la economía tenemos líneas de crédito y posibilidades de ese tipo que nos van a permitir inversiones más seguras y proyectables en el tiempo", sostuvo.
Según Sánchez Loria, uno de los aprendizajes de los últimos años está relacionado con la necesidad de ordenar la producción en función de la demanda. "Sin duda, producir mejor y vender mejor. Esa es la clave", afirmó. El titular de Acnoa advirtió sobre las consecuencias que puede tener un desbalance entre la oferta y la demanda. "Producir más por producir más nos generó en algunos momentos un desacuerdo entre la oferta y la demanda, y lo pagamos muy caro", sostuvo. Por eso, consideró que el crecimiento de la actividad debe responder a una estrategia de largo plazo. "La cuestión es producir con un concepto de sustentabilidad en el tiempo, sostener el negocio en el tiempo. Y esto es un crecimiento que tiene que ser ordenado, mesurado y en función de la real demanda que existe. No es una cuestión de mandar producto por mandar producto porque ahí es donde colapsamos", añadió.
Un camino hacia la normalización
Al analizar el presente de la actividad, Sánchez Loria consideró que 2026 transita por un proceso de recuperación de la normalidad. "Se fue acomodando un poco la oferta con la demanda. Me parece que eso fue fundamental para dar una proyección al negocio en el tiempo", agregó. "Yo diría que es un año normal, que va en camino de lo que decíamos al principio: normalizar una situación que en algún momento fue bastante estresante", afirmó.
Sobre el negocio de la fruta fresca, explicó que el año comenzó con una fuerte demanda, aunque luego aparecieron dificultades en algunos mercados. "Se arrancó con una fruta fresca muy demandada. Después, por estas cuestiones de la guerra, se complicaron los mercados de Ultramar. Sí hicimos un negocio de aproximadamente 240.000 toneladas de fresco, que las vendimos fundamentalmente entre Europa, Estados Unidos y Rusia", detalló. Respecto del segmento industrial, consideró que también se encamina hacia una situación más estable. "Yo creo que la industria va logrando su normalidad. Es un negocio más estable y creo que va hablando de su normalidad en cuanto a la disponibilidad de producto y a no tener una oferta tan excesiva que le complique la operación".
"Como país en general deberíamos ir pensando en un país más estable, en un país que no nos dé tantos saltos indeseables. Eso va a redundar en inversiones y va a redundar en más trabajo", concluyó.