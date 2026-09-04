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Fue protagonista del primer "Naranjazo", llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo

Pedro “Perico” Merlo fue parte de una generación que cambió la historia de la Naranja. A más de cuatro décadas de aquellas hazañas, recuerda los títulos, las revanchas y una vida atravesada por una camiseta que todavía conserva frente a su escritorio.

LEGADO. Merlo tiene una camiseta de Tucumán en su estudio contable.
LEGADO. Merlo tiene una camiseta de Tucumán en su estudio contable.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exjugador Pedro "Perico" Merlo repasó en Tucumán su trayectoria en Los Naranjas y Los Pumas, a más de cuatro décadas de haber sido protagonista del primer "Naranjazo".
  • Merlo integró la generación que transformó el rugby provincial tras ganar el Campeonato Argentino, un logro histórico que le permitió alcanzar la selección nacional de rugby.
  • Su trayectoria perdura como emblema de la época dorada de la Naranja e inspira a las nuevas camadas de jugadores del interior a competir en el máximo nivel del rugby argentino.
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