Fue protagonista del primer "Naranjazo", llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo
Pedro “Perico” Merlo fue parte de una generación que cambió la historia de la Naranja. A más de cuatro décadas de aquellas hazañas, recuerda los títulos, las revanchas y una vida atravesada por una camiseta que todavía conserva frente a su escritorio.
Resumen para apurados
- El exjugador Pedro "Perico" Merlo repasó en Tucumán su trayectoria en Los Naranjas y Los Pumas, a más de cuatro décadas de haber sido protagonista del primer "Naranjazo".
- Merlo integró la generación que transformó el rugby provincial tras ganar el Campeonato Argentino, un logro histórico que le permitió alcanzar la selección nacional de rugby.
- Su trayectoria perdura como emblema de la época dorada de la Naranja e inspira a las nuevas camadas de jugadores del interior a competir en el máximo nivel del rugby argentino.
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