Política

Islas Malvinas: británicos frenaron un plan ambiental por el salmón, mientras crece la presión por el petróleo

Este movimiento ocurrió en un escenario de alta sensibilidad política, tras el discurso de Milei.

LO ANUNCIÓ EN CADENA NACIONAL. Milei enviará al Congreso un paquete de proyectos para resguardar la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas.
LO ANUNCIÓ EN CADENA NACIONAL. Milei enviará al Congreso un paquete de proyectos para resguardar la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades de las Islas Malvinas frenaron un plan de protección marina para evaluar el negocio de la cría de salmón, en medio de tensiones por el decreto de Javier Milei.
  • La medida responde a una superposición de zonas protegidas con la acuicultura, mientras Milei impulsa sanciones a empresas que operen en el archipiélago sin aval argentino.
  • El avance petrolero y la industria del salmón profundizarán el debate sobre la soberanía de los recursos naturales y la preservación ambiental en el Atlántico Sur.
Resumen generado con IA

En las Islas Malvinas, un ambicioso esquema de ordenamiento y protección del espacio marítimo quedó en pausa. No se trata de un freno a la exploración petrolera "offshore", sino de la suspensión de las "Áreas Marinas Gestionadas (AMG)", un proyecto que las autoridades isleñas vienen gestando desde hace años. 

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La decisión de postergar este plan ambiental surgió para priorizar una consulta pública sobre otro negocio con alto potencial económico como la cría de salmón a gran escala.

Una de las mayores empresas petroleras del mundo anunció que no participará en proyectos en Malvinas

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Este movimiento ocurrió en un escenario de alta sensibilidad política. El presidente Javier Milei puso en vigencia el Decreto 868/2026, que impone sanciones a empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Mientras algunas petroleras ratificaron su avance en el proyecto "Sea Lion", el freno a las AMG abre un nuevo interrogante sobre quién decide realmente sobre los recursos de un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

Malvinas: la Asamblea Legislativa de las islas le respondió a Milei y reivindicó el derecho a decidir su futuro

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La respuesta a Milei y el eje de la autodeterminación

La Asamblea Legislativa de las islas no tardó en reaccionar al discurso presidencial argentino. A través de un comunicado oficial, el cuerpo legislativo -órgano que Argentina no reconoce- reivindicó su autonomía y sostuvo que el futuro del archipiélago corresponde a sus habitantes. El texto definió a las islas como un "Territorio Británico de Ultramar autogobernado" y resaltó que su estatus es un derecho fundado en el derecho internacional que no se altera por declaraciones externas.

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"Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros", señaló el comunicado en alusión a la postura de Milei. El documento añadió que la comunidad ha enfrentado presiones similares durante décadas y que, a pesar de ellas, las islas "han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando".

Asimismo, la Asamblea recordó el referéndum de 2013, donde el 99,8% de los votantes optó por mantener el vínculo con el Reino Unido. "Esa elección democrática es clara y permanece sin cambios", afirmaron. Además agradecieron el "firme e inquebrantable apoyo del Gobierno del Reino Unido" tras el discurso presidencial argentino. 

Un plan ambiental condicionado por la acuicultura

Las Áreas Marinas Gestionadas (MMA, por sus siglas en inglés) forman parte de la Estrategia Ambiental 2021-2040. No buscan prohibir toda actividad económica, sino establecer zonas de protección para especies clave como pingüinos, ballenas y lobos marinos, regulando la pesca, el turismo y la navegación. 

El diputado isleño Michael Goss confirmó al periódico "Penguin News" que el trabajo sobre las áreas protegidas se suspendió "hasta que sepamos qué sucede al final de la fase de consulta para el salmón". Según el legislador, existe una superposición geográfica entre las zonas de conservación y los sectores aptos para la acuicultura.

"El mayor problema es que una cantidad considerable de las áreas identificadas (para las AMG) podría tener un impacto en la acuicultura del salmón. Ambas cosas están intrínsecamente vinculadas de una manera muy extraña, pero obviamente son completamente independientes", explicó Goss para justificar la demora.

Los márgenes de beneficio

La suspensión de las medidas ambientales ha generado suspicacias sobre si las autoridades están priorizando la rentabilidad económica por sobre la conservación. Ante esto, Goss fue tajante: "No se trata en absoluto de márgenes de beneficio, sino de garantizar que el sistema actual, y en particular la fase de consulta que estamos llevando a cabo, se cumpla al pie de la letra".

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