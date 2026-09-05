Islas Malvinas: británicos frenaron un plan ambiental por el salmón, mientras crece la presión por el petróleo

La respuesta a Milei y el eje de la autodeterminación

La Asamblea Legislativa de las islas no tardó en reaccionar al discurso presidencial argentino. A través de un comunicado oficial, el cuerpo legislativo -órgano que Argentina no reconoce- reivindicó su autonomía y sostuvo que el futuro del archipiélago corresponde a sus habitantes. El texto definió a las islas como un "Territorio Británico de Ultramar autogobernado" y resaltó que su estatus es un derecho fundado en el derecho internacional que no se altera por declaraciones externas.