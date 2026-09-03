Catalán le respondió a Jaldo: “No mienta ni siembre miedo, vamos contra los punteros”

La campaña electoral en Tucumán subió de temperatura tras la difusión de un video en el que el gobernador Osvaldo Jaldo advirtió que un eventual triunfo de La Libertad Avanza (LLA) dejaría a la provincia “sin hospitales y sin escuelas”. La respuesta no tardó en llegar. Lisandro Catalán, candidato a gobernador por el espacio libertario, salió al cruce del mandatario provincial con duras críticas a su gestión y al uso de las estructuras estatales para fines proselitistas.