Catalán le respondió a Jaldo: “No mienta ni siembre miedo, vamos contra los punteros”

Resumen para apurados
- En Tucumán, el candidato libertario Lisandro Catalán cruzó a Osvaldo Jaldo por acusar a su espacio de querer cerrar escuelas y hospitales si ganan las elecciones.
- El cruce surgió tras un video donde Jaldo pidió a empleados estatales militar por el PJ; Catalán aclaró que recortará cargos políticos y no servicios esenciales.
- La disputa polariza la campaña hacia los comicios del 9 de mayo, donde el futuro del empleo público y el recorte del gasto político serán ejes definitorios del debate.
La campaña electoral en Tucumán subió de temperatura tras la difusión de un video en el que el gobernador Osvaldo Jaldo advirtió que un eventual triunfo de La Libertad Avanza (LLA) dejaría a la provincia “sin hospitales y sin escuelas”. La respuesta no tardó en llegar. Lisandro Catalán, candidato a gobernador por el espacio libertario, salió al cruce del mandatario provincial con duras críticas a su gestión y al uso de las estructuras estatales para fines proselitistas.
A través de sus redes sociales, Catalán rechazó la versión oficialista y buscó llevar tranquilidad a los sectores que dependen del Estado, aunque remarcó que su plan de gobierno incluye una poda drástica en los cargos políticos. “Gobernador, no mienta ni siembre miedo. Nosotros vamos contra los punteros, no contra los que trabajan”, sentenció el dirigente alineado con Javier Milei.
La denuncia de una "campaña del miedo"
Según Catalán, las declaraciones de Jaldo responden a una estrategia de desgaste ante la cercanía de los comicios del 9 de mayo. El candidato libertario aseguró que el mensaje del mandatario busca manipular la opinión pública mediante el temor a la pérdida de servicios esenciales.
“El gobernador Osvaldo Jaldo miente para sembrar miedo diciendo que vamos a terminar con las escuelas, la salud y los servicios públicos”, afirmó Catalán. En ese sentido, buscó diferenciar entre el aparato político y los agentes estatales de carrera, al aclarar que su espacio no pretende avanzar contra los empleados públicos que cumplen tareas fundamentales. “No vamos contra los empleados públicos que trabajan: médicos, policías, maestros y todos los que sostienen los servicios que necesita la sociedad”, remarcó.
El foco en los "contenidos" y el costo político
Uno de los puntos más álgidos del descargo de Catalán tuvo que ver con la frase de Jaldo dirigida a quienes están “contenidos” en el Estado, a quienes instó a trabajar para el triunfo del peronismo. El candidato de LLA tomó ese concepto para cuestionar la lógica de contratación en la administración pública tucumana.
“Vamos a terminar con los punteros políticos, los cargos innecesarios y el uso del Estado para hacer política”, sostuvo Catalán. “El propio gobernador lo dejó claro cuando pidió que quienes están ‘contenidos’ en las distintas áreas salgan a trabajar para ganar las elecciones. Ese es el sistema que queremos cambiar”, agregó. Según la visión del referente libertario, esas estructuras son las que consumen los recursos que hoy faltan en las áreas sensibles del Ejecutivo.
Vidrios en las escuelas y mejoras salariales
Finalmente, Catalán detalló cuál sería el destino de los fondos en caso de lograr una reducción del gasto político. El candidato vinculó directamente la falta de inversión en infraestructura con el sostenimiento de la burocracia estatal, prometiendo una reasignación de partidas hacia los servicios públicos directos.
“Con el ahorro del costo de la política vamos a poner vidrios en las escuelas, mejorar la salud, remunerar mejor a nuestros médicos y hacer las obras que Tucumán necesita”, aseguró Catalán.