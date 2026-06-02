Transnoa moderniza la operación de la red eléctrica regional

La inversión en el nuevo Centro de Control posiciona a Transnoa S.A. como una de las empresas transportistas del país con mayor nivel de sofisticación tecnológica en la gestión operativa de su red. La empresa prevé que la puesta en marcha de las nuevas instalaciones tendrá lugar a partir de diciembre próximo, con el fin de que la totalidad de las operaciones se resuelvan desde la nueva plataforma contra la finalización de 2027. Transnoa S.A. agradeció el acompañamiento del ENGRE en el desarrollo del proyecto y reafirmó su compromiso con la prestación de un servicio confiable, moderno y orientado a las necesidades energéticas del NOA.