Transnoa moderniza la operación de la red eléctrica regional

Resumen para apurados
- Transnoa invierte U$S 12 millones en un nuevo Centro de Control en Tucumán, que comenzará a operar en diciembre para optimizar el monitoreo de la red eléctrica del NOA.
- Tras un cambio accionario aprobado en 2026, la obra implementará un sistema SCADA avanzado de AspenTech para supervisar más de 6.000 km de líneas de alta tensión.
- La tecnología reducirá los tiempos de interrupción del servicio y posicionará a Transnoa como líder tecnológico, completando la transición operativa para fines de 2027.
Con una inversión estimada en U$S 12 millones, Transnoa SA se encuentra en ejecución de la etapa final de obras y puesta en marcha de las instalaciones correspondientes a su nuevo Centro de Control, uno de los proyectos de modernización tecnológica operativa más importantes de las últimas décadas para la compañía. Lainstalación, ubicada en Tucumán (Los Pocitos), centralizará la supervisión, elmonitoreo y la operación de toda la red de transmisión eléctrica bajo concesión de la empresa, -más de 6.000 km de líneas de alta tensión y 114 estaciones transformadoras- integrando en una única plataforma la información y el control de todos los nodos críticos del sistema eléctrico regional, comunicó la compañía.
Esta iniciativa surge luego de que a fines de 2025 haya un cambio en el grupo accionario que controla Transnoa, aprobado por el ENRE en febrero de 2026. La nueva conducción se propuso mejorar de manera concreta el servicio que brinda la empresa y para eso está volcando recursos económicos y humanos, impulsando inversiones como la del nuevo Centro de Control.
La inversión en el nuevo Centro de Control posiciona a Transnoa S.A. como una de las empresas transportistas del país con mayor nivel de sofisticación tecnológica en la gestión operativa de su red. La empresa prevé que la puesta en marcha de las nuevas instalaciones tendrá lugar a partir de diciembre próximo, con el fin de que la totalidad de las operaciones se resuelvan desde la nueva plataforma contra la finalización de 2027. Transnoa S.A. agradeció el acompañamiento del ENGRE en el desarrollo del proyecto y reafirmó su compromiso con la prestación de un servicio confiable, moderno y orientado a las necesidades energéticas del NOA.
El nuevo Centro de Control estará equipado con una plataforma SCADA/EMS de última generación provista por AspenTech, basada en arquitectura Monarch con capacidades avanzadas de supervisión, análisis y gestión operativa en tiempo real. El sistema tendrá capacidad para monitorear de forma simultánea 119 nodos distribuidos a lo largo de los 6.269 kilómetros de red que componen el sistema de transmisión de Transnoa.
El nuevo centro reunirá varias funciones clave. Procesará y analizará en tiempo real las variables eléctricas de la red, e incorporará herramientas avanzadas para evaluar contingencias y apoyar las decisiones operativas. Además, se integrará con los sistemas de medición y con comunicaciones redundantes, lo que permitirá sostener la operación aun ante eventos críticos. También sumará un sistema de visualización georreferenciada que mostrará con precisión dónde ocurre cada incidente y cómo impacta en la red.
La puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Control se traduce en una importante mejora de los índices de calidad del servicio. De acuerdo con las estimaciones de la empresa, se exhibe una reducción en el tiempo medio de interrupción por usuario a consecuencia de una mayor capacidad en la detección temprana y respuesta coordinada ante contingencias. Estos resultados representan un salto cualitativo respecto de las capacidades operativas actuales de la empresa.