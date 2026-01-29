Tras masivos cortes de luz, entes reguladores del NOA denunciaron a Transnoa ante el ENRE

La legitimación invocada se sustenta por partida doble, en razones de interés público, vinculadas a la necesidad de resguardar y proteger las potestades propias que hacen a la función de control y regulación del organismo respecto de los servicios públicos, y en orden a tutelar a los usuarios provinciales, a quienes les asiste el derecho de contar con un adecuado servicio con los niveles de calidad que exige la normativa, y que son, en definitiva, quienes deben pagar las tarifas que sostienen el servicio.