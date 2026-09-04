Política

Lisandro Catalán le respondió a Juan Manzur: “Usted y Jaldo son dos caras de la misma moneda”

“Nosotros no vamos a desviar nuestra atención en chicanas baratas”, sostuvo el candidato a gobernador por LLA.

CRUCE. Lisandro Catalán salió a responderle al ex gobernador Juan Manzur.
CRUCE. Lisandro Catalán salió a responderle al ex gobernador Juan Manzur.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán (LLA) le respondió a Juan Manzur en Tucumán que él y Jaldo son "dos caras de la misma moneda", luego de que el senador dijera que Milei tiene dos candidatos.
  • Manzur había afirmado que Jaldo y Catalán responden a la Casa Rosada, desatando cruces en el PJ tucumano mientras Catalán busca despegarse de la dirigencia tradicional.
  • El cruce profundiza la polarización en Tucumán de cara a los comicios de 2027, con LLA buscando consolidarse como la única fuerza opositora frente al peronismo local.
Resumen generado con IA

El candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán, salió al cruce de las declaraciones del senador nacional Juan Manzur, quien afirmó que Javier Milei tiene “dos candidatos” en Tucumán: Osvaldo Jaldo y el propio dirigente libertario

“Senador Juan Manzur, no copie las mañas de su alumno Osvaldo Jaldo ni intente confundir a los tucumanos”, afirmó Catalán en su cuenta de la red social X.

Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

En ese sentido, el dirigente libertario sostuvo que existe un fuerte rechazo social hacia la dirigencia política tradicional y apuntó contra el peronismo que gobierna la provincia desde hace décadas. “La gente está harta de que la tomen de tonta. Todos sabemos que tanto usted como Jaldo representan a la perfección los 40 años de peronismo que venimos a combatir”, afirmó.

Y fue contundente al referirse al vínculo político entre ambos dirigentes: “Son dos caras de la misma moneda”.

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos

Por otra parte, Catalán buscó diferenciar su campaña de la disputa discursiva con el oficialismo provincial y aseguró que La Libertad Avanza está enfocada en presentar propuestas y recorrer el territorio tucumano.

“Nosotros no vamos a desviar nuestra atención en chicanas baratas. Estamos concentrados en llevar nuestro plan a cada rincón de la provincia, con propuestas concretas para sacar a Tucumán del deterioro en el que se encuentra”, sostuvo.

Catalán arremetió contra Manzur: “Usted es parte de una generación que se encargó de que nadie quiera invertir en Tucumán”

Catalán arremetió contra Manzur: “Usted es parte de una generación que se encargó de que nadie quiera invertir en Tucumán”

Finalmente, el candidato a gobernador cerró su mensaje con una de las consignas que viene utilizando durante su campaña: “Esta vez, es en serio”.

Temas TucumánJuan ManzurOsvaldo JaldoPartido JusticialistaLa Libertad AvanzaLisandro CatalánElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

Jaldo desafió a Manzur: “Lo espero a él y a sus caniches el 9 de mayo de 2027 en las urnas”

Jaldo desafió a Manzur: “Lo espero a él y a sus caniches el 9 de mayo de 2027 en las urnas”

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera
2

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi
3

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
4

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: Los isleños deciden ser británicos
5

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: "Los isleños deciden ser británicos"

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
4

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos
5

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

Más Noticias
Chagos, el antecedente que Argentina mira por Malvinas y que incomoda al Reino Unido

Chagos, el antecedente que Argentina mira por Malvinas y que incomoda al Reino Unido

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: Los isleños deciden ser británicos

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: "Los isleños deciden ser británicos"

Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

Tras jurar como camarista efectivo, Bertuzzi falló en el caso $Libra: inversores que denunciaron una estafa no podrán ser querellantes

Tras jurar como camarista efectivo, Bertuzzi falló en el caso $Libra: inversores que denunciaron una estafa no podrán ser querellantes

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Comentarios