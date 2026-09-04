Lisandro Catalán le respondió a Juan Manzur: “Usted y Jaldo son dos caras de la misma moneda”

En ese sentido, el dirigente libertario sostuvo que existe un fuerte rechazo social hacia la dirigencia política tradicional y apuntó contra el peronismo que gobierna la provincia desde hace décadas. “La gente está harta de que la tomen de tonta. Todos sabemos que tanto usted como Jaldo representan a la perfección los 40 años de peronismo que venimos a combatir”, afirmó.