Lisandro Catalán le respondió a Juan Manzur: “Usted y Jaldo son dos caras de la misma moneda”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) le respondió a Juan Manzur en Tucumán que él y Jaldo son "dos caras de la misma moneda", luego de que el senador dijera que Milei tiene dos candidatos.
- Manzur había afirmado que Jaldo y Catalán responden a la Casa Rosada, desatando cruces en el PJ tucumano mientras Catalán busca despegarse de la dirigencia tradicional.
- El cruce profundiza la polarización en Tucumán de cara a los comicios de 2027, con LLA buscando consolidarse como la única fuerza opositora frente al peronismo local.
El candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán, salió al cruce de las declaraciones del senador nacional Juan Manzur, quien afirmó que Javier Milei tiene “dos candidatos” en Tucumán: Osvaldo Jaldo y el propio dirigente libertario.
“Senador Juan Manzur, no copie las mañas de su alumno Osvaldo Jaldo ni intente confundir a los tucumanos”, afirmó Catalán en su cuenta de la red social X.
En ese sentido, el dirigente libertario sostuvo que existe un fuerte rechazo social hacia la dirigencia política tradicional y apuntó contra el peronismo que gobierna la provincia desde hace décadas. “La gente está harta de que la tomen de tonta. Todos sabemos que tanto usted como Jaldo representan a la perfección los 40 años de peronismo que venimos a combatir”, afirmó.
Y fue contundente al referirse al vínculo político entre ambos dirigentes: “Son dos caras de la misma moneda”.
Senador @JuanManzurOk, no copie las maÃ±as de su alumno @OsvaldoJaldo ni intente confundir a los tucumanos.— Lisandro CatalÃ¡n (@catalanlisandro) September 4, 2026
La gente estÃ¡ harta de que la tomen de tonta. Todos sabemos que tanto usted como Jaldo representan a la perfecciÃ³n los 40 aÃ±os de peronismo que venimos a combatir.
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Por otra parte, Catalán buscó diferenciar su campaña de la disputa discursiva con el oficialismo provincial y aseguró que La Libertad Avanza está enfocada en presentar propuestas y recorrer el territorio tucumano.
“Nosotros no vamos a desviar nuestra atención en chicanas baratas. Estamos concentrados en llevar nuestro plan a cada rincón de la provincia, con propuestas concretas para sacar a Tucumán del deterioro en el que se encuentra”, sostuvo.
Finalmente, el candidato a gobernador cerró su mensaje con una de las consignas que viene utilizando durante su campaña: “Esta vez, es en serio”.