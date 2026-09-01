Catalán arremetió contra Manzur: “Usted es parte de una generación que se encargó de que nadie quiera invertir en Tucumán”

“Senador Manzur, usted no puede hablar de un Tucumán con más producción, más industria y más empleo si forma parte de una generación de políticos que se encargó de que nadie quiera invertir en nuestra provincia”, afirmó Catalán. En su análisis, el candidato libertario remarcó que el sistema político tucumano priorizó la estructura estatal por sobre el desarrollo productivo: “Durante décadas, los recursos fueron utilizados para sostener a la política en lugar de generar oportunidades para los tucumanos”, insistió.