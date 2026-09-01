Catalán arremetió contra Manzur: “Usted es parte de una generación que se encargó de que nadie quiera invertir en Tucumán”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, candidato de LLA en Tucumán, cruzó a Juan Manzur y lo acusó de desalentar inversiones en la provincia tras las críticas del senador al plan económico nacional.
- El cruce surgió luego de que Manzur cuestionara el rumbo libertario. Catalán vinculó la gestión del exmandatario con la de Alperovich y Jaldo en el atraso productivo local.
- El dirigente libertario busca posicionarse para la gobernación prometiendo replicar el modelo de Javier Milei en Tucumán y romper con décadas de hegemonía peronista.
Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza y candidato a la gobernación, lanzó una dura contraofensiva contra el actual senador nacional Juan Manzur. El cruce se produjo luego de que el exgobernador cuestionara el rumbo económico del Gobierno Nacional. Sin rodeos, Catalán le recordó a Manzur su paso por el Poder Ejecutivo provincial, al señalar la contradicción entre su discurso actual y los resultados de su gestión.
La dura respuesta a la herencia recibida
A través de sus redes sociales, Catalán desestimó las recientes declaraciones de Manzur sobre la necesidad de reactivar la industria y el empleo en la provincia. Según el dirigente libertario, el exgobernador forma parte de una matriz política que ha obstaculizado el crecimiento genuino de Tucumán.
“Senador Manzur, usted no puede hablar de un Tucumán con más producción, más industria y más empleo si forma parte de una generación de políticos que se encargó de que nadie quiera invertir en nuestra provincia”, afirmó Catalán. En su análisis, el candidato libertario remarcó que el sistema político tucumano priorizó la estructura estatal por sobre el desarrollo productivo: “Durante décadas, los recursos fueron utilizados para sostener a la política en lugar de generar oportunidades para los tucumanos”, insistió.
El cuestionamiento a la "herencia" política
Catalán no se limitó a criticar a Manzur de forma aislada, sino que lo enmarcó dentro de un ciclo político que, según su visión, lleva años empobreciendo a la provincia. En este sentido, trazó una línea directa entre el mentor del exgobernador, José Alperovich, y su sucesor, Osvaldo Jaldo.
“Usted fue gobernador y tuvo todas las herramientas para transformar Tucumán y no lo hizo”, disparó el referente de Milei. “Usted fue gobernador y es parte de una dirigencia que tuvo todas las herramientas para transformar Tucumán y no lo hizo. Jaldo fue su alumno y Alperovich, su mentor. La sociedad ya conoce los resultados de ese modelo”, agregó.
El contraste con el modelo Milei
Frente al panorama de estancamiento que describió sobre la realidad tucumana, Catalán defendió las reformas que se llevan adelante desde la Casa Rosada. Aseguró que el cambio de paradigma que propone Javier Milei es la única vía para revertir la falta de competitividad de la provincia.
“El Gobierno del presidente Milei está construyendo las condiciones para una economía con inversión, producción y empleo privado a nivel nacional”, sostuvo el candidato, marcando una clara diferencia con el modelo de gasto público provincial.
Finalmente, Catalán cerró su mensaje con una promesa de cara a las próximas etapas políticas. “Ahora nos toca llevar ese modelo a Tucumán, terminar con décadas de estancamiento y sacar a nuestra provincia del deterioro en el que ustedes la dejaron”, dijo.