El futuro de la Selección sin Messi: quiénes pueden asumir el liderazgo y las promesas que asoman

Resumen para apurados
- La Selección argentina inicia una profunda renovación tras el retiro de Lionel Messi y la final del Mundial 2026, abriendo el recambio de varios referentes históricos.
- Figuras como Martínez y Paredes evalúan su salida tras la caída ante España, mientras la continuidad del DT Lionel Scaloni después de diciembre aún permanece en duda.
- Campeones como Álvarez y Lautaro Martínez, junto a promesas como Mastantuono y Paz, deberán asumir el liderazgo para sostener la competitividad del equipo.
El retiro de Lionel Messi de la selección argentina marcó el final de una era, pero no será el único cambio que deberá afrontar la Albiceleste después del Mundial 2026. La derrota ante España en la final cerró un ciclo que también podría tener otras despedidas: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul son algunos de los referentes que todavía deben definir su futuro.
Entre los principales interrogantes aparece "Dibu" Martínez, de 33 años y uno de los grandes líderes del ciclo. Después del Mundial, el arquero dejó abierta la posibilidad de alejarse: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”. Si finalmente se va, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y el joven Santiago Beltrán aparecen como alternativas para ocupar el arco. En la defensa, Nicolás Otamendi ya se despidió, mientras que Tagliafico reconoció que ve difícil llegar al próximo Mundial.
La incertidumbre también alcanza al mediocampo. Paredes puso en duda su continuidad después de la derrota ante España: “No sé si estoy para seguir en la selección argentina”. De Paul es otro de los históricos cuyo futuro deberá definirse. Así, la salida de Messi podría ser el comienzo de un recambio todavía más profundo dentro del plantel que durante los últimos años consiguió dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.
Los nuevos líderes y los jóvenes que esperan su oportunidad
Con varios referentes en duda, otros campeones del mundo aparecen como los principales candidatos a tomar la posta. Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez forman el núcleo de futbolistas con experiencia, títulos y recorrido suficiente para asumir un papel de mayor protagonismo.
Detrás de ellos, nombres como Nico Paz, Thiago Almada, Valentín Barco, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Claudio Echeverri y Santiago Castro esperan consolidarse en la Mayor. Muchos de ellos ya tuvieron participación en procesos juveniles o convocatorias con el seleccionado y ahora podrían encontrar más espacio en una etapa sin varios de los históricos.
El otro gran interrogante está en el banco. Lionel Scaloni, entrenador del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección, tiene contrato hasta diciembre y ya reconoció que es difícil que continúe. La AFA intentará convencerlo de seguir, pero por ahora su presencia está asegurada solamente para las fechas FIFA que quedan durante el año. La Argentina enfrenta, entonces, una renovación que podría ser mucho más grande que la salida de su capitán: una nueva generación deberá hacerse cargo de una camiseta que durante más de 20 años tuvo a Messi como máximo referente.