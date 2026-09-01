El futuro de la Selección sin Messi: quiénes pueden asumir el liderazgo y las promesas que asoman

El otro gran interrogante está en el banco. Lionel Scaloni, entrenador del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección, tiene contrato hasta diciembre y ya reconoció que es difícil que continúe. La AFA intentará convencerlo de seguir, pero por ahora su presencia está asegurada solamente para las fechas FIFA que quedan durante el año. La Argentina enfrenta, entonces, una renovación que podría ser mucho más grande que la salida de su capitán: una nueva generación deberá hacerse cargo de una camiseta que durante más de 20 años tuvo a Messi como máximo referente.