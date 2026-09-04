¿Sin planes para el fin de semana? Dónde estarán las ferias municipales en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- Este fin de semana, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará ferias gastronómicas y de artesanos en cuatro parques y en Manantial Sur para fomentar el comercio local.
- Los paseos se desplegarán en los parques Avellaneda, El Provincial, Guillermina y 9 de Julio, con puestos de emprendedores y opciones culinarias durante la tarde y noche.
- La iniciativa busca afianzar los espacios verdes como puntos de encuentro comunitario y potenciar las ventas de emprendedores, artesanos y gastronómicos de la ciudad.
¿Todavía no tenés planes para este fin de semana? Las ferias municipales son una opción para salir, disfrutar de los espacios verdes y recorrer una variada propuesta de emprendedores y feriantes.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una nueva programación de ferias que se podrán visitar en los parques El Provincial, Avellaneda, Guillermina y 9 de Julio, además del barrio Manantial Sur.
Las actividades se desarrollarán de acuerdo con el siguiente cronograma:
Parque Avellaneda
Feria de Artesanos: sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 17 a 23, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
Feria Gourmet: sábado 5 de septiembre, de 17 a 00; y domingo 6 de septiembre, de 16 a 00, sobre calle Asunción.
Parque El Provincial
Feria de Emprendedores: sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 17 a 23, en el predio de avenida Roca y Chacabuco.
Parque Guillermina
Feria Paseo Gastronómico: sábado 5 de septiembre, de 17 a 00; y domingo 6 de septiembre, de 16 a 00, sobre avenida Mate de Luna y Rufino Cossio.
Parque 9 de Julio
Feria Parque 9 de Julio: domingo 6 de septiembre, de 16 a 22 h, en avenida Soldati al 300.
Barrio Manantial Sur
Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 16 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.