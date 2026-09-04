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¿Sin planes para el fin de semana? Dónde estarán las ferias municipales en San Miguel de Tucumán

Los gastronómicos, artesanos y emprendedores ofrecerán sus productos en cuatro parques de la ciudad y en el barrio Manantial Sur.

¿Sin planes para el fin de semana? Dónde estarán las ferias municipales en San Miguel de Tucumán
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Este fin de semana, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará ferias gastronómicas y de artesanos en cuatro parques y en Manantial Sur para fomentar el comercio local.
  • Los paseos se desplegarán en los parques Avellaneda, El Provincial, Guillermina y 9 de Julio, con puestos de emprendedores y opciones culinarias durante la tarde y noche.
  • La iniciativa busca afianzar los espacios verdes como puntos de encuentro comunitario y potenciar las ventas de emprendedores, artesanos y gastronómicos de la ciudad.
Resumen generado con IA

¿Todavía no tenés planes para este fin de semana? Las ferias municipales son una opción para salir, disfrutar de los espacios verdes y recorrer una variada propuesta de emprendedores y feriantes.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una nueva programación de ferias que se podrán visitar en los parques El Provincial, Avellaneda, Guillermina y 9 de Julio, además del barrio Manantial Sur.

Las actividades se desarrollarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

Parque Avellaneda

Feria de Artesanos: sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 17 a 23, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.

Feria Gourmet: sábado 5 de septiembre, de 17 a 00; y domingo 6 de septiembre, de 16 a 00, sobre calle Asunción.

Parque El Provincial

Feria de Emprendedores: sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 17 a 23, en el predio de avenida Roca y Chacabuco.

Parque Guillermina

Feria Paseo Gastronómico: sábado 5 de septiembre, de 17 a 00; y domingo 6 de septiembre, de 16 a 00, sobre avenida Mate de Luna y Rufino Cossio.

Parque 9 de Julio

Feria Parque 9 de Julio: domingo 6 de septiembre, de 16 a 22 h, en avenida Soldati al 300.

Barrio Manantial Sur

Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 16 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

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