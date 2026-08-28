En qué lugares estarán las ferias municipales este sábado y domingo en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán desplegará ferias gastronómicas, artesanales y de emprendedores este sábado y domingo en cuatro puntos de la capital.
- Las actividades se distribuirán en los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, además de Manantial Sur, con horarios de tarde y noche para los vecinos.
- La iniciativa busca impulsar a emprendedores locales y ofrecer opciones recreativas al aire libre para fomentar la economía social y el uso del espacio público.
Este fin de semana habrá distintas ferias para recorrer en San Miguel de Tucumán. Las propuestas, organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, se desarrollarán en los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, además del barrio Manantial Sur.
La programación contempla ferias de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas, con actividades distribuidas entre el sábado 29 y el domingo 30 de agosto.
Qué ferias habrá en el Parque El Provincial
En el predio ubicado en avenida Roca y Chacabuco se podrá visitar la Feria de Artesanos el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, de 17 a 23.
También se realizará la Feria Gourmet. El sábado 29 estará disponible de 17 a 00, mientras que el domingo 30 funcionará de 16 a 00.
Feria de Emprendedores y Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda
En el Parque Avellaneda se instalará la Feria de Emprendedores el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, de 17 a 23, sobre avenida Mate de Luna y la caminería central.
Por otra parte, el Paseo Gastronómico funcionará sobre calle Asunción. El sábado 29 podrá recorrerse de 17 a 00 y el domingo 30, de 16 a 00.
La Feria del Parque 9 de Julio
En el Parque 9 de Julio también habrá una propuesta durante el fin de semana. La Feria Parque 9 de Julio se realizará el domingo 30 de agosto, de 16 a 22, en avenida Soldati al 300.
Qué habrá en Manantial Sur
Los vecinos del barrio Manantial Sur también podrán acercarse a una feria durante ambas jornadas.
La Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas se desarrollará el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, de 14 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.