Martín Cirio reveló por qué Silvia Süller no visitó su stream: "Me rompió el corazón"

Resumen para apurados
- Martín Cirio reveló en su programa de streaming que canceló la entrevista a Silvia Süller luego de que la mediática exigiera más dinero del pactado para asistir.
- Cirio aceptó la tarifa inicial de Süller, pero ella pidió un aumento tras ver notas a otras figuras, argumentando el gran impacto y beneficio que generaría la nota.
- Al negarse a renegociar el cachet, el influencer descartó la participación de la mediática en su ciclo, manifestando su decepción por el cambio de condiciones.
Martín Cirio contó en su programa de streaming que Silvia Süller finalmente no participará como invitada, pese a que ambos habían acordado su presencia. Según relató el influencer, la mediática cambió las condiciones a último momento y le pidió aumentar el dinero que habían pactado, al considerar que la entrevista podía tener una gran repercusión.
El vínculo entre ambos había comenzado a partir de un segmento de "Muñecas Rotas" que Cirio dedicó a Süller. El contenido tuvo una importante repercusión y, a partir de ese resultado, el influencer decidió contactarla para invitarla a su stream.
Para conseguirlo, recurrió primero a las redes sociales. Cirio pidió a sus seguidores que, si alguien tenía el contacto de la mediática, se lo hiciera llegar. De esa manera obtuvo su número y pudo comunicarse directamente con ella.
Según contó el influencer, el primer intercambio comenzó con una pregunta de Süller: quería saber quién era y a qué se dedicaba, porque no conocía su trabajo.
Después de que Cirio le explicó de qué se trataba el programa, la mediática aceptó la propuesta y ambos comenzaron a conversar sobre las condiciones de su participación.
"Me dice: ‘Bueno, pero no sé si podés llevarme, porque yo soy muy cara’", recordó Cirio.
Entonces, según su relato, le preguntó cuánto cobraba por participar del stream y fue Süller quien le indicó un monto.
El influencer aseguró que aceptó inmediatamente la cifra propuesta y que ambos acordaron que la mediática asistiría al programa el miércoles siguiente a las 20.
Sin embargo, el acuerdo cambió después de que Süller le pidiera conocer algunas de las entrevistas que Cirio había realizado con otras figuras. El conductor contó que le envió trabajos que había hecho con Lali, Flor Peña y Marley.
Después de ver ese material, según relató Cirio, recibió un mensaje de Süller escrito en mayúsculas y acompañado por varios signos de exclamación. Allí, la mediática le habría explicado que había seguido pensando en la propuesta y que consideraba insuficiente el monto que habían acordado inicialmente.
"Me quedé corta. Estuve pensando, me agarraste fría", habría escrito Süller, de acuerdo con el relato del influencer.
Además, le planteó que la entrevista podía tener mucha repercusión y que esa exposición también podía beneficiarlo a él. "Esto va a explotar, esto te sirve mucho a vos", contó Cirio que le dijo la mediática.
A partir de ese planteo, Süller le pidió que realizara una nueva oferta económica para analizar si finalmente participaba del programa.
La respuesta de Martín Cirio
Antes de contestarle, Cirio decidió consultar la situación con su compañero Musu para evitar responder en caliente.
Finalmente, optó por mantener las condiciones que habían acordado originalmente y le explicó a Süller que no estaba de acuerdo con modificar el trato.
"Yo te llamé, yo no te puse el precio, vos dijiste el precio. Yo lo acepté, cerramos", relató que le respondió.
Luego agregó: "Si no te parece, si ahora te parece insuficiente, bueno, lo lamento, quedará para más adelante. Serás la primera persona a la que yo le pago, pero si esto no te sirve, no hay ningún problema. Beso grande".
El conductor contó que, pese a todo, esperaba que Süller reconsiderara su decisión. Sin embargo, recibió una respuesta que interpretó como definitiva: "Me reaccionó al texto con un beso".
Más allá de la discusión por el dinero, Cirio aseguró que lo que más le molestó fue la forma en la que se planteó el cambio de condiciones. "Me rompió el corazón, porque honestamente yo a Silvia la adoro", reconoció el influencer.
Para explicar el impacto que tuvo la situación en él, recurrió incluso a una comparación con una hipotética propuesta de Lali. "Es como si Lali me dijera: ‘Martín, hacemos un feat’ y yo: ‘Ay, pero esto te sirve a vos’", planteó.
De esta manera, la participación de Silvia Süller en el stream quedó finalmente cancelada, luego de que el acuerdo inicial entre ambos se frustrara por la renegociación del monto que la mediática había propuesto en un primer momento.