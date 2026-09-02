Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su visión

Zulma Lobato recibió una dura noticia sobre su salud visual. La mediática, de 67 años, fue evaluada en Tandil por una oftalmóloga de apellido Alonso y, según comunicó Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, la profesional determinó que el estado de su visión es muy delicado y que actualmente no existe una solución que permita recuperar la visión que perdió.