Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su visión

Resumen para apurados
- Este miércoles en Tandil, Zulma Lobato fue informada de que su pérdida de visión es irreversible por secuelas de un asalto, descartando una esperada cirugía.
- La mediática se mudó a un geriátrico tras quedar en la calle en Paraná y recaudó $11 millones en colectas para una intervención que finalmente no se podrá realizar.
- Pese al diagnóstico, su entorno mantendrá la contención en Tandil y el dinero recaudado seguirá en un plazo fijo a su nombre hasta definir próximos pasos médicos.
Zulma Lobato recibió una dura noticia sobre su salud visual. La mediática, de 67 años, fue evaluada en Tandil por una oftalmóloga de apellido Alonso y, según comunicó Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, la profesional determinó que el estado de su visión es muy delicado y que actualmente no existe una solución que permita recuperar la visión que perdió.
Hourcade difundió este miércoles un comunicado en sus redes sociales para informar el resultado de la consulta y pedir acompañamiento para Lobato.
“Quiero hablarles con el corazón sobre la situación de Zulma Lobato y su visión. Hoy recibimos una noticia muy difícil”, comenzó el mensaje.
Según relató, la especialista fue clara con Lobato y su entorno: “Se nos explicó con total sinceridad que el estado de su visión es muy delicado y que, según la evaluación realizada, no existe actualmente una solución que permita recuperar la visión que perdió”.
“La profesional nos dijo la pura verdad, aunque sea una noticia que duela muchísimo escuchar”, agregó Hourcade, quien agradeció públicamente a la doctora Alonso por su franqueza y publicó una fotografía junto a Lobato y la oftalmóloga, tomada en el consultorio luego de la consulta.
Tenía la expectativa de operarse antes de fin de año
El diagnóstico llegó pocas semanas después de que Lobato manifestara públicamente su intención de someterse a una cirugía antes de que terminara el año.
“Estoy casi ciega y este año, sea como sea, me voy a operar de la vista”, había afirmado la mediática.
Sus problemas de visión tienen como antecedente un violento asalto que sufrió años atrás en la vía pública. El episodio le provocó graves secuelas oculares y derivó en el deterioro progresivo de su visión.
Con la intención de reunir el dinero necesario para una eventual intervención, se había puesto en marcha una campaña solidaria impulsada originalmente por Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo.
La iniciativa permitió reunir $11 millones, que fueron depositados en un plazo fijo a nombre de Lobato.
La propia mediática había aclarado que esos fondos permanecen bajo su titularidad y que ninguna otra persona puede disponer del dinero.
“Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular”, había afirmado en un video difundido desde la residencia para adultos mayores donde vive.
Hourcade respaldó esa explicación y precisó que el dinero continuará depositado hasta que se definan los próximos pasos médicos.
El pedido de La Pepona
Ante el nuevo escenario, La Pepona remarcó que la noticia no modificará el acompañamiento que recibe Lobato.
“Desde La Pepona queremos acompañar a Zulma en este momento, brindándole todo nuestro cariño, contención y apoyo. Que no pueda recuperar su visión no significa que tenga que atravesar esto sola”, expresó Hourcade.
Y agregó, de manera directa: “Zulma, estamos con vos”.
El comunicado también incluyó un pedido dirigido a quienes siguen la situación de la mediática: “respeto, comprensión y mucho amor”.
Hourcade cerró su mensaje con una frase destinada a resumir el espíritu del acompañamiento que busca brindarle a Lobato: “Cuando no podemos devolver la luz a los ojos, podemos seguir iluminando el camino con amor”.
De Paraná a Tandil
La situación que atraviesa Lobato se agravó semanas atrás, cuando fue encontrada en situación de calle en Paraná luego de haber sido víctima de un robo.
Según se informó, un conocido le sustrajo dinero y pertenencias. A raíz de esa situación, fue trasladada a Tandil el 19 de agosto pasado.
Desde entonces, reside en una residencia para adultos mayores administrada por Hourcade, quien comparte en las redes sociales distintos momentos de la vida cotidiana de la mediática y sus avances, desde gestiones relacionadas con su atención médica hasta actividades de ocio.
Entre esas experiencias se encuentran una visita a un salón de belleza y una salida a un karaoke, donde Lobato volvió a entonar algunas de las canciones que la hicieron conocida en Crónica TV.
En los días previos a conocer el resultado de la evaluación, Lobato había concurrido al consultorio de la doctora Alonso con la expectativa de avanzar hacia una posible cirugía.
“Cumpliendo con todo para que se pueda operar Zulma, le están revisando su vista”, había informado entonces Hourcade.
La evaluación, sin embargo, terminó descartando la posibilidad de realizar la operación, según el resultado comunicado por La Pepona.