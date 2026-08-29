Nati Jota reveló las actitudes más tóxicas que tuvo en pareja: desde rastrear a su ex hasta fingir que no dormía

Nati Jota sorprendió al contar públicamente cuáles fueron algunas de las actitudes más tóxicas que tuvo durante una relación de pareja. Invitada al streaming de Martín Cirio, la periodista reconoció que en más de una oportunidad tuvo comportamientos de ese tipo y admitió que, incluso, hizo más cosas de las que le hicieron a ella.