EspectáculosFamosos

Nati Jota reveló las actitudes más tóxicas que tuvo en pareja: desde rastrear a su ex hasta fingir que no dormía

La periodista recordó algunas de las conductas que tuvo durante una relación y reconoció que llegó a controlar la ubicación de su entonces novio para saber si le decía la verdad

NATI JOTA. La periodista recordó algunas de las conductas que tuvo durante una relación y reconoció que llegó a controlar la ubicación de su entonces novio para saber si le decía la verdad.
NATI JOTA. La periodista recordó algunas de las conductas que tuvo durante una relación y reconoció que llegó a controlar la ubicación de su entonces novio para saber si le decía la verdad.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nati Jota confesó en el streaming de Martín Cirio que ejerció conductas tóxicas y de control hacia una expareja motivada por la desconfianza mutua.
  • La periodista detalló que rastreaba la ubicación del celular de su exnovio y fingía actividad nocturna en WhatsApp durante las discusiones de pareja.
  • La comunicadora reconoció sus errores del pasado y afirmó que aprendió de la experiencia para evitar repetir dichas actitudes en futuros vínculos afectivos.
Resumen generado con IA

Nati Jota sorprendió al contar públicamente cuáles fueron algunas de las actitudes más tóxicas que tuvo durante una relación de pareja. Invitada al streaming de Martín Cirio, la periodista reconoció que en más de una oportunidad tuvo comportamientos de ese tipo y admitió que, incluso, hizo más cosas de las que le hicieron a ella.

“Yo hice muchas más de las que me hicieron”, confesó Nati antes de recordar una de las situaciones más llamativas que protagonizó con un exnovio.

Según relató, llegó a activar la ubicación de su pareja en el celular para recibir una notificación en caso de que saliera de una determinada zona. El objetivo era comprobar si le decía la verdad cuando aseguraba que no iba a salir.

“Mi exnovio vivía lejos, entonces yo quería saber si él me decía ‘no salgo’ si era verdad”, explicó.

La periodista detalló que utilizaba esa herramienta cuando su entonces pareja le decía que no iba a reunirse con sus amigos. “Yo me iba a dormir y él me decía ‘salen los pibes, pero yo no salgo’ y yo activaba ese cosito y, si él llegaba a salir, me llegaba la notificación”, contó.

Qué hacía durante las peleas

Nati Jota también recordó otra de las estrategias que utilizaba durante los momentos de conflicto. Según relató, cuando discutía con su ex, desactivaba el bloqueo automático del celular y dejaba abierto WhatsApp durante toda la noche para que él creyera que ella había permanecido conectada.

La intención era despertar sospechas. “Quería que piense ‘¿con quién hablaba?’”, comentó.

La periodista reconoció que esas conductas formaron parte de una etapa en la que la relación se había vuelto especialmente conflictiva y tóxica. “Yo reconozco que tuve una relación retóxica y estaba mal”, remarcó.

Lejos de justificar aquellas actitudes, Nati aseguró que aprendió de sus errores y que no quiere repetirlos en el futuro. “Yo tengo tan en claro que hice las cosas mal que cuando tenga una nueva pareja voy a intentar ni asomarme a esas conductas”, afirmó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo
1

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú
2

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios
3

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?
4

¿Qué está haciendo Manzur?

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro
5

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Ranking notas premium
¿Qué está haciendo Manzur?
1

¿Qué está haciendo Manzur?

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse
2

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
3

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Litigio en la Municipalidad: No somos meros directores, afirmó una jueza de Faltas
5

Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas

Más Noticias
Amazon Prime Video estrenó Barreda: quiénes eran las cuatro mujeres a las que mató el odontólogo

Amazon Prime Video estrenó "Barreda": quiénes eran las cuatro mujeres a las que mató el odontólogo

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Ángel de Brito reveló qué pasó entre Lali Espósito y Mariano Martínez después de su separación

Ángel de Brito reveló qué pasó entre Lali Espósito y Mariano Martínez después de su separación

Palito Ortega vuelve a ser ese “Muchacho que vas cantando”

Palito Ortega vuelve a ser ese “Muchacho que vas cantando”

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?

¿Qué está haciendo Manzur?

Comentarios