Nati Jota reveló las actitudes más tóxicas que tuvo en pareja: desde rastrear a su ex hasta fingir que no dormía

Resumen para apurados
- Nati Jota confesó en el streaming de Martín Cirio que ejerció conductas tóxicas y de control hacia una expareja motivada por la desconfianza mutua.
- La periodista detalló que rastreaba la ubicación del celular de su exnovio y fingía actividad nocturna en WhatsApp durante las discusiones de pareja.
- La comunicadora reconoció sus errores del pasado y afirmó que aprendió de la experiencia para evitar repetir dichas actitudes en futuros vínculos afectivos.
Nati Jota sorprendió al contar públicamente cuáles fueron algunas de las actitudes más tóxicas que tuvo durante una relación de pareja. Invitada al streaming de Martín Cirio, la periodista reconoció que en más de una oportunidad tuvo comportamientos de ese tipo y admitió que, incluso, hizo más cosas de las que le hicieron a ella.
“Yo hice muchas más de las que me hicieron”, confesó Nati antes de recordar una de las situaciones más llamativas que protagonizó con un exnovio.
Según relató, llegó a activar la ubicación de su pareja en el celular para recibir una notificación en caso de que saliera de una determinada zona. El objetivo era comprobar si le decía la verdad cuando aseguraba que no iba a salir.
“Mi exnovio vivía lejos, entonces yo quería saber si él me decía ‘no salgo’ si era verdad”, explicó.
La periodista detalló que utilizaba esa herramienta cuando su entonces pareja le decía que no iba a reunirse con sus amigos. “Yo me iba a dormir y él me decía ‘salen los pibes, pero yo no salgo’ y yo activaba ese cosito y, si él llegaba a salir, me llegaba la notificación”, contó.
Qué hacía durante las peleas
Nati Jota también recordó otra de las estrategias que utilizaba durante los momentos de conflicto. Según relató, cuando discutía con su ex, desactivaba el bloqueo automático del celular y dejaba abierto WhatsApp durante toda la noche para que él creyera que ella había permanecido conectada.
La intención era despertar sospechas. “Quería que piense ‘¿con quién hablaba?’”, comentó.
La periodista reconoció que esas conductas formaron parte de una etapa en la que la relación se había vuelto especialmente conflictiva y tóxica. “Yo reconozco que tuve una relación retóxica y estaba mal”, remarcó.
Lejos de justificar aquellas actitudes, Nati aseguró que aprendió de sus errores y que no quiere repetirlos en el futuro. “Yo tengo tan en claro que hice las cosas mal que cuando tenga una nueva pareja voy a intentar ni asomarme a esas conductas”, afirmó.