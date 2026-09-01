La conmovedora despedida de Julieta a su padre Rubén Rada: “No me quedó nada pendiente con él”
La hija menor del reconocido músico uruguayo, nominada al Grammy, habló por primera vez tras la muerte de su padre y destacó su legado artístico, su vínculo familiar y el multitudinario homenaje que recibió en las calles de Montevideo.
Resumen para apurados
- Julieta Rada despidió a su padre Rubén Rada en Montevideo con un emotivo mensaje en redes tras el multitudinario homenaje al icónico músico uruguayo.
- El artista fue despedido con una procesión de tambores por la capital uruguaya. Su hija agradeció el afecto popular y destacó la gran relación que compartían.
- La muerte de Rubén Rada consolida su legado como referente de la música rioplatense, recordado por su carisma, su obra artística y su profunda unión familiar.
Julieta Rada, hija de Rubén Rada, compartió un desgarrador mensaje para despedir a su padre y agradeció las numerosas muestras de cariño que recibió el músico durante su despedida. "Me tocó despedirme de mi papá. Si bien sabía que en algún momento este día iba a llegar, una parte de mí lo creía inmortal", afirmó la joven.
En su mensaje, la cantante también destacó las características que, según ella, hicieron de Rubén Rada una figura única de la música. “Sin dudas un distinto, un genio, esas personas que están tocadas por la varita mágica. Supo transmitirle alegría a la gente con su música, con su carisma, y logró un sentimiento de unión que nunca había visto por otra persona”.
También recordó la dura infancia de su padre, un aspecto sobre el que el músico había hablado en diversas entrevistas, y resaltó la manera en que logró construir un vínculo con el público a lo largo de su trayectoria.
“Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y ¡más también!”, expresó.
El multitudinario adiós en Montevideo
La hija de Rada también dedicó unas palabras a las personas que participaron de la despedida del músico en Montevideo. En particular, agradeció a quienes acompañaron el cortejo por las calles de la capital uruguaya, tocando los tambores, en una procesión hasta el cementerio y fuera del Palacio Legislativo.
El homenaje popular fue una de las expresiones de afecto que Julieta destacó al recordar los últimos momentos junto a su padre. “Yo estoy tranquila porque no me quedó nada pendiente con él”.
Hacia el final de su publicación, Julieta puso el foco en el vínculo personal que mantuvo con Rubén Rada y en la tranquilidad que siente tras haberle expresado en vida el amor y la admiración que sentía por él.
“Yo estoy tranquila porque no me quedó nada pendiente con él. Siempre le dije todo lo que lo amaba, que era el mejor papá del mundo y mi ídolo máximo. Y hasta tuve el privilegio de compartir la música con él!”, cerró.