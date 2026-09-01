La conmovedora despedida de Julieta a su padre Rubén Rada: “No me quedó nada pendiente con él”

En su mensaje, la cantante también destacó las características que, según ella, hicieron de Rubén Rada una figura única de la música. “Sin dudas un distinto, un genio, esas personas que están tocadas por la varita mágica. Supo transmitirle alegría a la gente con su música, con su carisma, y logró un sentimiento de unión que nunca había visto por otra persona”.