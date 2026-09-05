El control de malezas y su resistencia

La mayoría de los cultivos de invierno de la región del NOA están en etapas de floración. Y en algunos casos, en las siembras más tempranas, en etapas de llenado. Se trata de fases fundamentales, pero, en general, este año casi todos los cultivos presentan una situación que, desde hace un tiempo, no se daba. Y es que la humedad en los perfiles de suelo está presente, por lo que se espera que, de no mediar inconvenientes, el ciclo de los cultivos finalicen sin preocupaciones.