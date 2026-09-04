Exequiel Palacios debutó en la Premier League, pero Ipswich cayó ante Liverpool
El mediocampista argentino fue titular en su estreno oficial en el fútbol inglés. Los “Reds”, con Alexis Mac Allister, se impusieron gracias a un doblete de Alexander Isak y consiguieron su primera victoria del campeonato.
Resumen para apurados
- Exequiel Palacios debutó como titular en la Premier League con Ipswich Town, que cayó derrotado ante el Liverpool de Alexis Mac Allister.
- Tras su paso por Bayer Leverkusen, el volante argentino inició su ciclo inglés en un partido definido por un doblete de Alexander Isak para los Reds.
- El mediocampista busca afianzarse en el fútbol británico con Ipswich, mientras suma rodaje en la élite europea de cara a las competencias con la Selección.
Exequiel Palacios comenzó oficialmente una nueva etapa de su carrera. El mediocampista argentino hizo su debut en la Premier League como titular con Ipswich Town, aunque el estreno terminó con derrota frente a Liverpool.
El equipo de Anfield consiguió imponerse como visitante y sumó sus primeros tres puntos de la temporada. La figura del encuentro fue Alexander Isak, que convirtió los dos goles y permitió que los “Reds” resolvieran rápidamente el partido.
Palacios estuvo desde el arranque y protagonizó así su primera presentación oficial en el fútbol inglés. El campeón del mundo afronta un nuevo desafío después de su paso por el Bayer Leverkusen y comienza a sumar minutos en una de las principales ligas europeas.
Del otro lado también hubo presencia argentina. Alexis Mac Allister formó parte del Liverpool, que necesitaba conseguir un resultado positivo después de un comienzo de campeonato sin victorias.
Para Ipswich, en cambio, el resultado significó otro golpe en el arranque de la Premier, aunque todas las miradas argentinas estuvieron puestas en el estreno de Palacios.
La jornada inglesa dejó así dos historias vinculadas con la Selección Argentina: Liverpool consiguió su primer triunfo del campeonato con Mac Allister en sus filas y Palacios inició oficialmente su recorrido por la Premier League.