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El mensaje de Exequiel Palacios para despedir a Messi: “Gracias por hacerme campeón del mundo”

El tucumano recordó que de chico miraba al capitán junto a su familia y destacó el privilegio de haber compartido la Selección con él. “Me llevo cada momento vivido con vos”, escribió.

Palacios y Messi.
Palacios y Messi.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Exequiel Palacios despidió en redes sociales a Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina, agradeciéndole por haber sido campeones del mundo en Qatar 2022.
  • El mediocampista recordó que de niño miraba al capitán por televisión y destacó el honor de haber compartido vestuario durante el ciclo más exitoso de la Albiceleste.
  • El homenaje refleja la profunda huella y el legado inspirador que deja Messi en la generación de futbolistas que se consagraron junto a él en la Selección.
Resumen generado con IA

Las despedidas para Lionel Messi continúan después de su retiro de la Selección. Esta vez fue Exequiel Palacios quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje al capitán con el que compartió uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Albiceleste.

El tucumano recordó especialmente el contraste entre aquel chico que observaba a Messi por televisión y el futbolista que años después terminó compartiendo vestuario y cancha con su ídolo.

“De chico siempre te miraba por la tele con mi familia y, como cualquier chico del mundo, soñaba con poder conocerte algún día. Pero jamás imaginé que el fútbol me iba a dar el honor de compartir una cancha con vos, el mejor jugador de todos los tiempos”, escribió Palacios.

El mediocampista también puso el foco en lo que Messi representó fuera del campo. “Gracias por todo lo que hiciste por los argentinos y por ser ejemplo para todos, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella”, agregó.

Post Instagram

Palacios formó parte de la generación que acompañó al “10” durante los últimos años de su carrera internacional y compartió con él las principales conquistas de la Selección. Entre ellas, la más importante llegó en Qatar 2022.

Por eso, eligió una frase especialmente significativa para cerrar su despedida: “Qué suerte tuve, Leo. Gracias por hacerme campeón del mundo. Me llevo cada momento vivido con vos, capitán”.

De admirarlo frente a un televisor a levantar juntos la Copa del Mundo. Ese recorrido quedó condensado en el mensaje con el que Palacios despidió a quien primero fue su ídolo y después terminó convirtiéndose en su capitán y compañero.

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