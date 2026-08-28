El campeón debuta en el Clausura: Graneros recibe a Santa Ana y va por más historia

El campeón del Torneo Apertura de la Liga Tucumana hará su presentación este viernes, desde las 16, ante Santa Ana en el complejo Municipal de la ciudad de Graneros. El equipo dirigido por Hugo Corbalán viene de conseguir el primer título de su historia, a 29 años de la fundación de la institución. La segunda fecha tendrá actividad entre el viernes y el miércoles, con partidos correspondientes a las seis zonas e interzonales. Atlético Tucumán-San Martín será uno de los destacados.