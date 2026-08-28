El campeón debuta en el Clausura: Graneros recibe a Santa Ana y va por más historia

Resumen para apurados
- Deportivo Graneros, vigente campeón de la Liga Tucumana, debuta este viernes ante Santa Ana en su complejo municipal por la segunda fecha del Torneo Clausura.
- El equipo de Hugo Corbalán llega tras lograr el primer título en sus 29 años de historia al ganar el Apertura, iniciando una extensa fecha con cruces zonales.
- El conjunto del sur tucumano buscará sostener su protagonismo y pelear por el bicampeonato en un certamen que incluirá el clásico entre Atlético y San Martín.
El campeón del Torneo Apertura de la Liga Tucumana hará su presentación este viernes, desde las 16, ante Santa Ana en el complejo Municipal de la ciudad de Graneros. El equipo dirigido por Hugo Corbalán viene de conseguir el primer título de su historia, a 29 años de la fundación de la institución. La segunda fecha tendrá actividad entre el viernes y el miércoles, con partidos correspondientes a las seis zonas e interzonales. Atlético Tucumán-San Martín será uno de los destacados.
El campeón quiere seguir haciendo historia. Los "cocodrilos", comenzarán su participación en el Clausura de Primera División A de la Liga Tucumana de Fútbol cuando reciba a Santa Ana, el viernes desde las 16.
El encuentro abrirá la programación de la segunda fecha del certamen y tendrá un condimento especial para el conjunto del sur tucumano. Los dirigidos por Hugo Corbalán llegarán al nuevo torneo con la satisfacción todavía fresca de haber conseguido el primer campeonato de la historia de Graneros. Ahora, el desafío será sostener el protagonismo y volver a meterse en la pelea por otro título.
La segunda fecha tendrá una programación extendida, ya que habrá partidos desde viernes hasta el miércoles. La actividad se repartirá entre los seis grupos y los cruces interzonales, con varios encuentros atractivos.
Así se juega la segunda fecha
VIERNES
Deportivo Graneros vs. Santa Ana
SÁBADO
Sportivo Guzmán vs. Argentino del Norte
San Juan vs. Unión del Norte
Bella Vista vs. San Fernando
Santa Rosa vs. Unión Simoca, en La Providencia.
Alto Verde vs. Azucarera Argentina
Villa Mitre vs. San Pablo
DOMINGO
San José vs. All Boys Lastenia vs. San Lorenzo de Delfín Gallo
Cruz Alta vs. Garmendia FC
Famaillá vs. Almirante Brown
San Ramón vs. La Providencia
Deportivo Llorens vs. Deportivo Aguilares
Sportivo Trinidad vs. Deportivo Marapa
Jorge Newbery vs. San Lorenzo de Santa Ana
MARTES
Atlético vs. San Martín, en San Jorge
Central Norte vs. Juventud Unida, en Tucumán Central
MIÉRCOLES
Talleres vs. Experimental
San Antonio vs. Amalia
Santa Lucía vs. Ateneo Parroquial Alderetes (a las 18.30)
Ñuñorco vs. Concepción FC
Tucumán Central vs. Atlético Concepción
Primera B: la segunda fecha ya tiene programación
La Liga Tucumana de Fútbol dio a conocer la programación de la segunda fecha de la segunda ronda del Torneo Anual de Primera División B, que tendrá actividad entre el viernes y el sábado, con un partido que se disputará el miércoles.
En el Grupo A, la jornada comenzará este viernes desde las 16, Fundación F.O. Vad recibirá a Defensores de El Mollar, en San José. Ese mismo día, pero en cancha de Deportivo Trancas, La Candelaria será local de Eudoro Avellaneda.
La actividad del grupo se completará el miércoles cuando Barrio 20 de Junio en Amalia.
Por su parte, el Grupo B tendrá sus tres partidos este sábado A las 15, Fundación Apostando al Futuro se medirá con Fundación Mapa, en San Antonio.
A partir de las 16 se jugarán los otros dos encuentros: Los Independientes enfrentará a Sacachispas, en Talleres, mientras que Pozo Largo FC recibirá a La Florida, en Mariano Moreno.