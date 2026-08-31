Toda una vida en Graneros, una rodilla operada y el sueño que finalmente se cumplió

Graneros había estado muy cerca en dos oportunidades consecutivas. Medina jugó las finales de 2022 y 2023, y en ambas ocasiones el equipo terminó con las manos vacías. “Perdimos esas dos finales de la Liga; fue muy duro. Era muy importante para el club, para nuestro presidente, para su padre, que fundó el club y también para mi mamá, mi familia y para mí”, explica.