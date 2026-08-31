Toda una vida en Graneros, una rodilla operada y el sueño que finalmente se cumplió
Ismael Medina debutó en Primera siendo adolescente y permaneció ligado al club durante toda su carrera. Superó una lesión, perdió dos finales consecutivas y, a los 29 años, consiguió el título que esperaba desde chico.
Resumen para apurados
- Ismael Medina se consagró campeón de la Liga Tucumana con Graneros a sus 29 años, club donde debutó como adolescente y al que dedicó toda su carrera.
- El futbolista superó una cirugía de rodilla en 2018, la pelea por el descenso y dos finales perdidas en 2022 y 2023, mientras trabajaba en el club.
- El título corona años de resiliencia comunitaria y pertenencia institucional, marcando un hito histórico e inspirador para el fútbol del interior tucumano.
Ismael Alejandro Medina tiene 29 años y prácticamente toda su historia futbolística está ligada a Graneros. Nació en la ciudad, creció siguiendo al club y, después de pasar por sus divisiones inferiores, debutó en Primera cuando tenía apenas 16 años. Desde entonces atravesó lesiones, operaciones, finales perdidas y momentos en los que llegó a pensar que no tendría una nueva oportunidad. Hasta que finalmente llegó el título.
“Soy nacido en Graneros y desde chico soñé con esto”, cuenta Medina, todavía con la alegría por la consagración.
Su debut en Primera llegó de la mano de Eduardo Sáenz de Ugarte. “Me hizo debutar a los 16 años”, recuerda el futbolista, que antes había tenido un breve paso por Atlético. “Estuve ahí cuando era chico, pero volví a Graneros por el tema de los viajes y los gastos. Todo es plata y terminé abandonando. De ahí seguí siempre en Graneros”, agrega.
Aquella vuelta terminó siendo definitiva. Con el paso de los años tuvo posibilidades de continuar su carrera en otros clubes, pero eligió quedarse. “Tuve chances de irme a muchos clubes, pero nunca cedí. A toda mi vida la hice en Graneros, jugué en Graneros y soy un hincha más de este club”, dice.
Su vínculo con la institución tampoco se limita al fútbol. Medina trabaja en el club, dentro del área de deportes, y también realiza tareas de limpieza. El "Cocodrilo" forma parte de su rutina cotidiana: trabaja allí, se entrena allí y juega con esa camiseta que prácticamente es una extensión de su piel.
Sin embargo, su recorrido no fue lineal. En 2018 sufrió una lesión de rodilla mientras disputaba el Federal C, y la situación lo obligó a pasar por una operación y a detenerse durante un tiempo. “Me lesioné y no pude jugar ese torneo. Me operé de la rodilla y decidí seguir para adelante”, recuerda.
Después de la recuperación volvió a jugar y continuó formando parte del equipo. También había sido protagonista de una campaña complicada en 2016, cuando Graneros tuvo que disputar un triangular para mantener la categoría. “Con Roque (Graneros) peleamos el descenso en ese año. Jugamos el triangular y pudimos salvarnos. Estuve en todas las etapas de Graneros”, señala.
A lo largo de esos años también llegaron momentos importantes, como la consagración en el Regional disputado en Pocitos. Sin embargo, había un objetivo que seguía pendiente: ganar el torneo de la Liga Tucumana.
Graneros había estado muy cerca en dos oportunidades consecutivas. Medina jugó las finales de 2022 y 2023, y en ambas ocasiones el equipo terminó con las manos vacías. “Perdimos esas dos finales de la Liga; fue muy duro. Era muy importante para el club, para nuestro presidente, para su padre, que fundó el club y también para mi mamá, mi familia y para mí”, explica.
Las derrotas fueron difíciles de asimilar. Después de la segunda final perdida, incluso comenzó a preguntarse si volvería a tener una oportunidad. “No te daban ganas de entrenar y de seguir; es muy duro”, reconoce. “Volví a entrenarme con toda la angustia que tenía. Pensé que nunca más íbamos a llegar a una final”.
En esos momentos, el respaldo de su familia fue importante. Especialmente el de su mamá, Francia, a quien Medina menciona constantemente cuando habla de su carrera. “Ella es todo para mí. Por eso sigo jugando”, asegura.
También destaca el acompañamiento de su hermano y de su sobrino. Por eso, considera que la medalla que consiguió con Graneros tiene un significado que va más allá de su historia personal. “Esta medalla significa mucho para mí y para mi familia, para mi mamá, que siempre me apoyó”, afirma.
Después de las finales perdidas, Graneros continuó con su proceso y Medina siguió formando parte del equipo. El tiempo pasó y llegó una nueva oportunidad; y esta vez el resultado fue diferente.
Llegó el título más esperado por Medina
A los 29 años, Medina consiguió el título que había buscado durante gran parte de su carrera. La consagración llegó después de una historia marcada por la permanencia en el club, una lesión de rodilla, una operación y dos finales perdidas.
“Pensaba que nunca se me había dado. Me acostaba, pensaba y creía que nunca se me iba a dar”, cuenta.
Para Medina, el campeonato también tiene relación con todo lo que atravesó el plantel y la institución durante los últimos años. “Esto no es casualidad. Viene de hace muchos años. Se puede ganar, se te puede dar o no, pero siempre hay que seguir con la misma idea y la misma fuerza”, sostiene.
Su historia futbolística comenzó en Graneros cuando era un chico que iba a la cancha a seguir al equipo. Más tarde llegó el debut en Primera, la continuidad en el club, los años difíciles, las finales perdidas y, finalmente, el campeonato. “Se trata de seguir luchando en el fútbol, en la vida, en todo”, resume Medina, que después de tantos años logró llevar a lo más alto al club en el que nació, creció, debutó y lleva en el corazón. (Producción periodística: Carlos Oardi)