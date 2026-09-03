La Liga Tucumana pone en marcha la tercera fecha del Clausura

La actividad se pondrá en marcha el viernes. Desde las 16, Deportivo Marapa recibirá a Deportivo Llorens, mientras que Lastenia será local ante Atlético. Por la noche, a las 21, Azucarera Argentina enfrentará a San Ramón y, desde las 21.30, Deportivo Aguilares se medirá con Deportivo Graneros.