DeportesFútbol

La Liga Tucumana pone en marcha la tercera fecha del Clausura

La jornada se disputará entre viernes y miércoles, con partidos correspondientes a los distintos grupos y cruces interzonales.

PARTIDAZO. Talleres recibirá a Villa Mitre este domingo, desde las 16, en Tafí Viejo, en uno de los cruces más atractivos de la tercera fecha del Clausura.
PARTIDAZO. Talleres recibirá a Villa Mitre este domingo, desde las 16, en Tafí Viejo, en uno de los cruces más atractivos de la tercera fecha del Clausura. Foto: Prensa Talleres.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Liga Tucumana de Fútbol inicia este viernes la tercera fecha del Clausura de Primera A en diversos estadios provinciales para definir el liderazgo del torneo.
  • La fecha se disputará de forma escalonada hasta el miércoles con partidos interzonales, destacándose el choque del domingo entre Talleres y Villa Mitre en Tafí Viejo.
  • Esta jornada extensa resultará clave para ordenar las tablas de posiciones de cada grupo y perfilar a los candidatos al título en la máxima categoría del fútbol tucumano.
Resumen generado con IA

La tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División A de la Liga Tucumana de Fútbol comenzará este viernes y se extenderá hasta el miércoles, con una programación escalonada que incluirá encuentros correspondientes a los distintos grupos y cruces interzonales.

La actividad se pondrá en marcha el viernes. Desde las 16, Deportivo Marapa recibirá a Deportivo Llorens, mientras que Lastenia será local ante Atlético. Por la noche, a las 21, Azucarera Argentina enfrentará a San Ramón y, desde las 21.30, Deportivo Aguilares se medirá con Deportivo Graneros.

El sábado también habrá una agenda cargada. A las 16 se disputarán Juventud Unida-Experimental, Bella Vista-San José, Garmendia FC-Unión del Norte y Unión Simoca-Ñuñorco. Más tarde, desde las 21, Amalia recibirá a Argentinos del Norte.

El domingo concentrará buena parte de la programación. Desde las 16 jugarán Talleres-Villa Mitre, San Lorenzo de Delfín Gallo-Cruz Alta, San Juan-Atlético Concepción, San Fernando-Famaillá, La Providencia-Santa Rosa, Santa Ana-Jorge Newbery y San Lorenzo de Santa Ana-Sportivo Trinidad.

La fecha se completará el miércoles con cuatro encuentros. A las 16, San Martín enfrentará a San Antonio en el complejo Natalio Mirkin, Sportivo Guzmán jugará ante Tucumán Central y Almirante Brown recibirá a Ateneo Parroquial Alderetes. Por la noche, desde las 21, Concepción FC se medirá con Alto Verde en cancha de Azucarera Argentina.

De esta manera, la tercera jornada del Clausura tendrá una programación extensa y escalonada, con actividad desde el viernes hasta el miércoles y varios cruces de interés en la máxima categoría del fútbol tucumano.

Temas Liga Tucumana
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inspirada en una de 1904: Racing presentó su nueva camiseta y la estrenará ante Atlético Tucumán

Inspirada en una de 1904: Racing presentó su nueva camiseta y la estrenará ante Atlético Tucumán

Fin de ciclo en Boedo: Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Fin de ciclo en Boedo: Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Lo más popular
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo
2

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”
3

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

El país está descapitalizando las rutas: la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial
4

"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte
5

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Una campaña electoral a cara de perro
3

Una campaña electoral a cara de perro

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
4

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Cartas de lectores: colas sin fin en el Centro de Salud
5

Cartas de lectores: colas sin fin en el Centro de Salud

Más Noticias
Arruabarruena habló tras la clasificación de Boca y explicó qué pasó con Leandro Paredes

Arruabarruena habló tras la clasificación de Boca y explicó qué pasó con Leandro Paredes

US Open: Navone y Etcheverry se enfrentarán en tercera ronda y habrá un argentino en octavos de final

US Open: Navone y Etcheverry se enfrentarán en tercera ronda y habrá un argentino en octavos de final

Álvaro Montero se lució y Boca eliminó a Vélez de la Copa Argentina

Álvaro Montero se lució y Boca eliminó a Vélez de la Copa Argentina

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

El país está descapitalizando las rutas: la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Comentarios