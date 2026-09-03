La Liga Tucumana pone en marcha la tercera fecha del Clausura

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol inicia este viernes la tercera fecha del Clausura de Primera A en diversos estadios provinciales para definir el liderazgo del torneo.
- La fecha se disputará de forma escalonada hasta el miércoles con partidos interzonales, destacándose el choque del domingo entre Talleres y Villa Mitre en Tafí Viejo.
- Esta jornada extensa resultará clave para ordenar las tablas de posiciones de cada grupo y perfilar a los candidatos al título en la máxima categoría del fútbol tucumano.
La tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División A de la Liga Tucumana de Fútbol comenzará este viernes y se extenderá hasta el miércoles, con una programación escalonada que incluirá encuentros correspondientes a los distintos grupos y cruces interzonales.
La actividad se pondrá en marcha el viernes. Desde las 16, Deportivo Marapa recibirá a Deportivo Llorens, mientras que Lastenia será local ante Atlético. Por la noche, a las 21, Azucarera Argentina enfrentará a San Ramón y, desde las 21.30, Deportivo Aguilares se medirá con Deportivo Graneros.
El sábado también habrá una agenda cargada. A las 16 se disputarán Juventud Unida-Experimental, Bella Vista-San José, Garmendia FC-Unión del Norte y Unión Simoca-Ñuñorco. Más tarde, desde las 21, Amalia recibirá a Argentinos del Norte.
El domingo concentrará buena parte de la programación. Desde las 16 jugarán Talleres-Villa Mitre, San Lorenzo de Delfín Gallo-Cruz Alta, San Juan-Atlético Concepción, San Fernando-Famaillá, La Providencia-Santa Rosa, Santa Ana-Jorge Newbery y San Lorenzo de Santa Ana-Sportivo Trinidad.
La fecha se completará el miércoles con cuatro encuentros. A las 16, San Martín enfrentará a San Antonio en el complejo Natalio Mirkin, Sportivo Guzmán jugará ante Tucumán Central y Almirante Brown recibirá a Ateneo Parroquial Alderetes. Por la noche, desde las 21, Concepción FC se medirá con Alto Verde en cancha de Azucarera Argentina.
De esta manera, la tercera jornada del Clausura tendrá una programación extensa y escalonada, con actividad desde el viernes hasta el miércoles y varios cruces de interés en la máxima categoría del fútbol tucumano.