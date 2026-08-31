El Rejunte FC y La Florida volvieron a ganar y Eudoro Avellaneda se hizo fuerte como visitante en la Primera B
Los tres equipos consiguieron valiosos triunfos en la continuidad de la segunda etapa de la Primera B liguista. Sacachispas también festejó y la actividad de la zona se completará este miércoles en Villa Amalia.
Resumen para apurados
- La Florida, El Rejunte y Eudoro Avellaneda ganaron sus partidos en la segunda etapa del Torneo Anual de Primera B de la Liga Tucumana para liderar sus zonas.
- La fecha incluyó la goleada 3-0 de Eudoro de visitante, el 2-0 de El Rejunte ante Mapa, el triunfo 3-1 de La Florida y la victoria 2-1 de Sacachispas.
- Los resultados afianzan a los líderes hacia el ascenso, mientras la jornada se completará este miércoles con el duelo entre Barrio 20 de Junio y Trancas.
La segunda etapa del Torneo Anual de Primera B de la Liga Tucumana continuó su marcha y dejó una jornada con resultados determinantes en la pelea por los primeros puestos. La Florida, El Rejunte FC y Eudoro Avellaneda sumaron victorias que les permiten afirmarse como protagonistas, en una fecha que también tuvo la victoria de Sacachispas sobre Concepción Independiente y la igualdad entre Alianza y Unión del Valle.
Por la Zona B, La Florida consiguió un gran triunfo como visitante. El conjunto dirigido por Marcelo Tello derrotó 3-1 a Pozo Largo con una destacada actuación de Kevin Véliz, autor de un doblete, mientras que "Melli" Herrera completó la cuenta para el equipo "Tricolor".
En otro encuentro del mismo grupo, Sacachispas superó 2-1 a Concepción Independiente. Maxi Mamani anotó para el conjunto de la "Perla del Sur", mientras que Alejo Sequeira y Luciano Salas marcaron los tantos que le dieron el triunfo a "Saca".
También por la Zona B, El Rejunte FC hilvanó su segunda victoria en fila. En el estadio Doctor Antonio Moreno, se impuso 2-0 sobre Fundación Mapa gracias a los goles de Benjamín Herrera y Samuel Villagra, consolidando un arranque ideal en esta fase decisiva.
Eudoro Avellaneda festejó a domicilio
Por la Zona A, Eudoro Avellaneda ratificó su buen momento y goleó 3-0 a La Candelaria en condición de visitante, alcanzando también su segundo triunfo consecutivo. Francisco Herrera abrió el marcador, Mauricio Valdez estiró la ventaja y Franco "Palomo" Ruiz selló el resultado definitivo.
En el otro compromiso de la zona, Alianza y Unión del Valle repartieron unidades al empatar 1-1, con tantos de Diego Maza para el local y de Braian Pastrana para la visita.
Lo que viene
La programación tendrá continuidad este miércoles desde las 16 con el cruce correspondiente a la Zona A entre Barrio 20 de Junio y Deportivo Trancas, que se medirán en la cancha de Amalia.