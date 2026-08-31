El Rejunte FC y La Florida volvieron a ganar y Eudoro Avellaneda se hizo fuerte como visitante en la Primera B

La segunda etapa del Torneo Anual de Primera B de la Liga Tucumana continuó su marcha y dejó una jornada con resultados determinantes en la pelea por los primeros puestos. La Florida, El Rejunte FC y Eudoro Avellaneda sumaron victorias que les permiten afirmarse como protagonistas, en una fecha que también tuvo la victoria de Sacachispas sobre Concepción Independiente y la igualdad entre Alianza y Unión del Valle.