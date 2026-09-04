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Golazo de Nico Paz para Como: picó al espacio y sacó un derechazo imposible

El volante de la Selección convirtió su primer gol de la temporada frente a Genoa, por la tercera fecha de la Serie A. Además, alcanzó un registro histórico con la camiseta del conjunto italiano.

Nico Paz anotó su primer gol con Como.
Nico Paz anotó su primer gol con Como.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nico Paz marcó su primer gol de la temporada para Como en la visita a Genoa por la Serie A, definiendo al espacio para poner el 3-1 antes del descanso.
  • El equipo de Cesc Fàbregas remontó el partido y, con este tanto, el volante argentino se convirtió en el máximo goleador extranjero de Como en la historia de la Serie A.
  • A punto de cumplir 22 años, el mediocampista afianza su protagonismo en el fútbol italiano y consolida su lugar dentro del recambio generacional de la Selección argentina.
Resumen generado con IA

Nico Paz volvió a mostrar por qué es una de las grandes apuestas del fútbol argentino. El mediocampista convirtió su primer gol de la temporada con Como durante la visita a Genoa, por la tercera fecha de la Serie A.

A los 40 minutos del primer tiempo, el futbolista recibió una pelota larga lanzada desde la mitad de la cancha y detectó rápidamente el espacio a espaldas de la defensa. Picó en soledad, ingresó al área y definió con un potente derechazo que dejó sin posibilidades al arquero Justin Bijlow.

El gol significó el 3-1 para el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, que había comenzado el encuentro en desventaja y consiguió revertir el marcador antes del descanso. En el conjunto visitante también fue titular el argentino Máximo Perrone.

La conquista tuvo además un valor especial para Paz. Con este tanto, el jugador que utiliza la camiseta número 10 se convirtió en el máximo goleador extranjero de Como en la historia de la Serie A.

A punto de cumplir 22 años, Paz comienza así una nueva temporada con otro registro importante y mantiene su protagonismo en Italia mientras continúa formando parte de la renovación de la Selección.

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